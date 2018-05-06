Спикер Госдумы Володин: мы случайно закрыли тысячи больниц

/Здоровье/

Власть в прошлые годы активно занималась ликвидацией медицинских учреждений, особенно в регионах. Массовые сокращения, увольнения и оптимизации стали чем-то обыденным для россиян. Это называлось экономией бюджета.

И вот только сегодня в Госдуме заявили, что, мол, случайно все вышло. Граждане жалуются, так как нет доступной медицинской помощи во многих городах уже. Например, в сельской местности дела обстоят хуже всего, так как там, возможно, один врач на село. И он специалистом во всех вопросах быть не может! А ближайшая крупная больница может быть так далеко, что ехать придется несколько дней, что уж вряд ли может каждый себе позволить.

В общем, депутаты ошибку формально признали. Но, увы, это формально признание ни к чему не ведет. Сейчас они говорят, что, может, когда-нибудь ситуацию исправят. Но вопрос: как? Больницы закрылись, кадры исчезли, прошло, возможно, лет 10. Никак нельзя это исправить по мановению волшебной палочки.

Источник: https://zen.yandex.ru/media