ИНВИТРО - лучший поставщик медицинских услуг

/Здоровье/

Крупнейшая частная медицинская компания в России стала «Лучшим поставщиком услуг медицинского назначения» по итогам открытого конкурса «Лучший поставщик 2017 года». Церемония награждения прошла в рамках XIV Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ-ЗА честные закупки».

Конкурс проводится ежегодно для выявления лучших поставщиков и развития конкурентной среды в сфере закупок. Премия вручается компаниям, которые достигли высоких результатов в государственных, муниципальных и корпоративных закупках и служит определенным знаком качества.

В церемонии награждения приняли участие Андрей Поденок, Президент Московской ассоциации предпринимателей, Андрей Садофьев, директор Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ-ЗА честные закупки», Павел Лисин, заместитель директора Академии Контрактных Отношений.

ИНВИТРО была признана «Лучшим поставщиком услуг медицинского назначения». Премию в торжественной обстановке вручили Наталье Барановой, финансовому директору компании.

ИНВИТРО уже неоднократно получала высокое признание в профильной номинации конкурса и становилась лучшим поставщиком услуг медицинского назначения для государственных и муниципальных нужд.

ИНВИТРО – крупнейшая частная медицинская компания в России, специализирующаяся на высокоточной медицинской диагностике и оказании медицинских услуг; основана в 1995 году. Международный уровень качества, исключительный сервис и высокотехнологичные инновационные решения – главные приоритеты работы ИНВИТРО.

ИНВИТРО располагает крупнейшей в Восточной Европе сетью медицинских офисов (более 1000) в 5 странах и 9-ю самыми современными лабораторными комплексами, которые ежедневно выполняют более 150 000 исследований. ИНВИТРО — «Марка №1 в России» и лидер национальных рейтингов франшиз Golden Brand и «БиБосс». В 2017 году ИНВИТРО стала лауреатом Премии Правительства РФ в области качества.

В группу компаний ИНВИТРО входят диагностические центры, медицинские офисы «Доктор рядом», медицинские клиники «Лечу», медицинская кадровая служба Unicum, Высшая медицинская школа, медицинский телеканал Med2med, лабораторные услуги в ветеринарии Vet Union. ИНВИТРО — инвестор российской лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions.