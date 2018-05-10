Самый масштабный Международный саммит медицинских сестер в истории

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3 страны, 10 городов, 3500 участников - 17 мая пройдет IV Международный саммит медицинских сестер «Профессионализм и этика как слагаемые качества сестринской помощи», приуроченный ко Всемирному дню медицинской сестры. Это мероприятие станет самым масштабным Саммитом для среднего медицинского персонала в России.

Организатором Саммита выступила Высшая медицинская школа, генеральный партнер - крупнейшая частная медицинская компания в России ИНВИТРО при поддержке Минздрава РФ, Минздрава республики Беларусь, а также Ассоциации медицинских сестер России.

Вот уже 4 года Саммит, единственное крупное мероприятие в стране для среднего медицинского персонала, собирает медсестер со всей России и приглашает зарубежных специалистов для выступлений – это свидетельствует о росте интереса к профессии «медицинская сестра» в нашей стране. Главные темы обсуждения на Саммите: этика и развитие профессиональных навыков и грамотности медицинской сестры.

В 2018 году мероприятие пройдет одновременно в трех странах и 10 городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Пермь, Ростов-на-Дону, Челябинск, Новосибирск, Нижневартовск, Минск и Алматы. Общее количество участников превысит 3500 медицинских работников среднего звена. Традиционно в Саммите примут участие ведущие зарубежные специалисты, профессора сестринского дела из Испании, Италии, Германии, Нидерландов и Израиля.

Впервые Саммит поддерживает Ассоциация медицинских сестер России, которая входит в состав Международного совета медсестер, объединяющего более 130 национальных организаций специалистов сестринского дела. Это говорит о том, что в профессиональном сообществе тотально поддерживают и остро нуждаются в мероприятиях, направленных на мотивацию и решение проблем среднего медицинского персонала.

В этом году большое внимание на Саммите будет уделено медицинской этике и возможностям расширения границ самостоятельной деятельности медицинских сестер. В Москве на центральной площадке запланировано 5 тематических секций. Будет проведен телемост с каждым городом, где проходит Саммит. Параллельно с мероприятием в каждом регионе пройдут тематические выставки, где региональные компании представят свою литературу, медицинские изделия и прочее.

Источник: отдел по связям с общественностью