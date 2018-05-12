Ксенон абсолютно безопасен

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Российские ученые с помощью ксенона научились продлевать «золотой час» для спасения людей.

Российские ученые научились продлевать «золотой час» для спасения людей на грани жизни и смерти с помощью смеси на основе газа ксенона. Об этом сообщил заместитель генерального директора – руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований ФПИ Александр Панфилов. Научный проект ФПИ осуществляется в рамках исследований по разработке технологий спасения человека в условиях дефицита кислорода и угрозы развития состояний между жизнью и смертью. Что это за газ, рассказал в эфире радио Sputnik замдиректора завода по производству медицинского ксенона, кандидат технических наук Александр Потапов.

«Ксенон более 50 лет используется учеными всего мира в качестве средства для медицины. 20 лет назад впервые в мире он был зарегистрирован в России как препарат для наркоза, это самый современный безопасный анестетик. Его принципиальное отличие от любых других препаратов заключается в том, что этот газ нетоксичен. Ксенон не оказывает никакого пагубного воздействия на организм человека, может применяться даже в самых тяжелых случаях – у детей, у больных пожилого возраста, у беременных женщин, у пациентов с различными патологиями, заболеваниями. Чем более тяжелое состояние пациента, тем более ему показан этот газ. Последние 10 лет идет активное исследование, использование в терапевтических целях. Уже доказано, что ксенон обладает мощным обезболивающим действием. Идут работы по линии обезболивания онкологических больных. Ксенон также обладает противотревожным действием», – рассказал ученый.

Источник: https://ria.ru/radio/