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Росконтроль назвал марки опасных пельменей. Исследованы наиболее популярные среди россиян бренды.

В лабораторию отправили образцы семи известных брендов: «Рублевский», «От Ильиной», «Цезарь», «Ближние горки», «У Палыча», «ЛожкаревЪ», «Сибирская коллекция». Их начинка изготовлена из свинины и говядины.

В пельменях «От Ильиной» и «ЛожкаревЪ» обнаружили сальмонеллы, а в образце «Ближние горки» – листерии. В продукции марки «У Палыча» нашли сразу обе опасные бактерии. Все эти бренды проверку не прошли и занесены в черный список.

Два образца – «Рублевский» и «Цезарь» – попали в список товаров с замечаниями. В первом случае фарш вареного изделия имел привкус окисленного жира, а пельмени второй марки не соответствовали требованиям ГОСТа.

Рекомендованы к покупке только пельмени «Сибирская коллекция». И то с оговоркой: содержание начинки у них на грани допустимого стандартом, а фарш недостаточно сочный, информирует oka.fm.

Источник: http://agrorus-news.ru/news/russian-news/17997-Roskontrol-nazval-marki-opasnyh-pelmenej