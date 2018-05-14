Как сделать протезирование бесплатно с полисом ОМС?

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Не все знают, что, согласно Постановлению Правительства РФ от 08.12.2017 г. №1492 о программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг., многие высокотехнологичные услуги можно получить безвозмездно.

Это касается в том числе и различных видов протезирования, доступных по полису ОМС.

Программа государственных гарантий включает базовую программу обязательного медицинского страхования, куда входят различные виды бесплатной медицинской помощи, оплачиваемые из средств ОМС. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) содержится в Приложении к данной Программе, в котором указан и источник финансирования того или иного вида ВМП – средства ОМС или бюджетные средства. Не следует думать, что за любые высокотехнологичные услуги нужно платить. В частности, в 2017 г. клиентам «АльфаСтрахование-ОМС» было оказано более 41,5 тыс. услуг высокотехнологичной медицинской помощи, что на 9% больше, чем в 2016 г.

Положение об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи утверждено Приказом № 796н от 02.12.2014 г. Министерства здравоохранения РФ, в соответствии с которым для получения высокотехнологичной помощи в плановом порядке пациент должен иметь соответствующие медицинские показания. Определение наличия таких показаний осуществляет не только лечащий врач, как для «невысокотехнологичной помощи», но и врачебная комиссия поликлиники, где наблюдается застрахованный пациент, или стационара, где он лечится. Решение комиссии о наличии таких показаний оформляется Протоколом врачебной комиссии и записью в амбулаторной/стационарной медицинской карте.

Непосредственно порядок организации оказания ВМП регламентирован Приказом № 930н от 29.12.2014 г. Министерства здравоохранения РФ. ВМП по перечню видов, включенных в базовую программу ОМС, оказывается медицинскими организациями, включенными в реестр системы ОМС. В итоге, при соблюдении этих требований законодательства, пациент может обратиться в медицинское учреждение, работающее в сфере ОМС, по выданному ему и надлежаще оформленному лечащим врачом направлению, с пакетом документов – выписка, оформленная лечащим врачом, паспорт, полис ОМС и СНИЛС и сделать, например, протезирование суставов (замена изношенного, разрушенного сустава на протез, повторяющий форму здорового), протезирование крупных сосудов (удаление пораженного сегмента и установка на его место синтетического протеза) и др.

«Если вам отказывают в бесплатной услуге, которая входит в базовый перечень, или вы не можете вовремя госпитализироваться, то следует обратиться в страховую компанию и к руководству медицинской организации, – говорит Алексей Березников, доктор медицинских наук, руководитель дирекции медицинской экспертизы и защиты прав застрахованных «АльфаСтрахование-ОМС». – По закону на страховые организации возложена обязанность контролировать качество работы медицинских учреждений и защищать интересы и права пациентов. Не будет лишним иметь под рукой телефон горячей линии вашей страховой. Связаться со страховым представителем «АльфаСтрахование» по любым вопросам получения бесплатной медицинской помощи можно по телефону круглосуточной бесплатной горячей линии «АльфаСтрахование-ОМС» 8-800-555-10-01, через сайт alfastrahoms.ru, а также при личном визите в любой офис компании на территории 13 субъектов РФ».