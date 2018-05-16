Люди едут лечиться к конкретному специалисту, а не в конкретную страну

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Президент Владимир Путин поручил увеличить экспорт медицинских услуг в 4 раза.

До 2024 года объем экспорта медицинских услуг должен увеличиться не менее чем в четыре раза до 1 млрд. долларов США. Такое поручение дал президент России Владимир Путин в новом "майском указе". То есть, все больше иностранцев должно приезжать в Россию на лечение. По данным Российской ассоциации медицинского туризма, в 2017 году нашу страну с медицинскими целями посетили 110 тысяч иностранных граждан. Большинство въездных медицинских туристов в России – пациенты стран СНГ и ближнего зарубежья. Будут ли приезжать к нам на лечение, зависит от того, как будет развиваться ситуация в области здравоохранения и образования, рассказал в эфире радио Sputnik креативный директор компании «Медассист» Анатолий Селянинов.



«Ситуация меняется, люди едут не в Швейцарию, Израиль или в США, они едут к конкретному специалисту. Если они знают, что Файхтингер в Вене является одним из сильнейших специалистов по ЭКО, они едут к нему. Если они хотят лечить онкологию поджелудочной железы, ищут специалиста этого узкого профиля. Он может оказаться в любой стране. Есть страны-лидеры в медицинском туризме, которые на слуху: Израиль, Швейцария, Германия, Испания, Южная Корея, Сингапур. Я бы не стал говорить, что медицинский туризм занимает существенную долю в бюджете. Обычный туризм в Швейцарии занимает 9-10%, медицинский – менее четверти от этого объема. Может быть несколько факторов, почему люди приезжают лечиться в Россию. С одной стороны, наша валюта несколько подешевела относительно валют других стран, туризм несколько подрос. Возможно, на Дальнем Востоке работает крупный специалист пластической хирургии. Международные сертификаты имеют определенный вес, но в любом случае гораздо большее значение имеет их практика. Опыт у российских врачей не всегда бывает в адекватном количестве. Кто будет приезжать к нам на лечение, зависит от того, как будет развиваться ситуация в области здравоохранения, образования. От тех мер, которые будут осуществлять правительство», – считает эксперт.

В каких направлениях силен российский медицинский туризм, рассказала руководитель компании «Русский медицинский туризм» Наталья Талуть.

«В первую очередь, это офтальмология. Нам в этом направлении нет равных, наши специалисты очень сильны. Второе направление – кардиология. Не стоит забывать и о санаторно-курортном лечении. Такого явления в мире больше нет, только в России и на постсоветском пространстве. Российской медицине не хватает поддержки – в развитии российского медицинского туризма определяющую роль должно играть государство. У нас есть потенциал здравоохранения, мы должны информировать людей о возможностях лечения у себя на родине. Нам необходимо запустить социальную рекламу о лечение в России, только после этого к нам поедут пациенты из дальнего зарубежья. Поток из-за рубежа уже переключается на Россию. Немаловажно повышать сервис: наши граждане уезжают за рубеж на лечение, потому что там очень высокий сервис. Мы в этом отстаем, но клиники перестраиваются, приходят новые команды. Что касается офтальмологии, люди едут к нам за качеством. Остальное, например, стоматологические туры, едут за ценой, но и качество не отстает. Мы сможем достичь планки 1 млрд. долларов, всем участникам рынка придется поработать, но у нас огромный потенциал», – считает эксперт.

Источник: https://ria.ru/radio/