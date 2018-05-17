В Новороссийске следователи выясняют обстоятельства смерти малолетней девочки

/Здоровье/

В правоохранительные органы Новороссийска 16 мая 2018 года поступило сообщение о смерти в результате перитонита в городской больнице малолетней девочки, доставленной туда из Анапы.

С целью установления всех обстоятельств наступления смерти ребенка следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По предварительным данным, 15 мая в детское хирургическое отделение поступила малолетняя девочка с ограниченными возможностями здоровья, доставленная из детской городской больницы Анапы, которая была прооперирована. 16 мая ребенок скончался в результате гнойного перитонита.

В настоящее время следователями изымается необходимая медицинская документация из медицинских учреждений, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе оперативности оказания помощи и правильности избранной тактики лечения медицинскими работниками, оказывавших помощь ребенку. Предварительное следствие продолжается.

Источник: Пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю