В московской клинике пластической хирургии после смерти трех пациенток идут проверки

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Росздравнадзор проверяет московскую клинику пластической хирургии, после того как там умерли три пациентки.

По данным СМИ, работа клиники приостановлена. В апреле в Москве произошли два случая смерти, связанных с пластической хирургией. Одна из пациенток скончалась на операционном столе, другая – после операции. Следственный комитет возбудил уголовные дела по обоим случаям. 13 мая стало известно о еще одной смерти. Осложнения чаще бывают из-за анестезии, а не хирургического вмешательства, рассказал в эфире радио Sputnik пластический хирург Гайк Бабаян.

«К сожалению, в последнее время несколько случаев подряд с печальным исходом и осложнениями. Не все они закончились так трагически. Это стечение обстоятельств, по статистике это происходит не так часто. Это встречается во всех сферах деятельности, просто пластическая хирургия – частная практика, частные клиники у всех на виду и на устах. Анестезия и хирургическое вмешательство – отдельные риски. Надо учитывать возможности организма перенести эти вмешательства. На данный момент получается, что осложнения случаются из-за анестезии. Последний случай – у пациентки был врожденный синдром, из-за этого все и произошло. Пациентка могла не сказать, но это должны были знать и анестезиолог, и оперирующий хирург. Важно тщательно выбирать клинику и хирурга. Чтобы найти хорошего врача, надо пройти определенный алгоритм. Мой совет: когда записываетесь в клинику, посмотрите, чтобы она была лицензирована, на сайте в открытом доступе должны быть все документы, эти документы должны быть и в клинике. Посмотрите, что представляет собой клиника. Она должна быть чистая, опрятная, в нормальном месте. У специалистов должны быть документы, учитывайте опыт, профессионализм, читайте отзывы на сайтах, форумах. Общайтесь с пациентами клиники. Есть заблуждение, что в регионах работают менее квалифицированные специалисты. Просто в Москве сконцентрированы многие клиники и хирурги. В любом регионе есть ведущие специалисты», – рассказал Гайк Бабаян.

Источник: https://ria.ru/radio/