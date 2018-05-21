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Северо-Кавказская железная дорога присоединяется к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которую по традиции поддерживает компания «РЖД». Акция проводится с 14 по 20 мая 2018 года, в преддверие Международного дня памяти жертв СПИДа.

Инициатива направлена на повышение информированности населения, в особенности молодежи, по вопросам распространения и профилактики ВИЧ-инфекции. Организатор акции «Стоп ВИЧ/СПИД» – Фонд социально-культурных инициатив.

На вокзалах Ростов-Главный, Краснодар-1, Минеральные Воды, Новороссийск, Анапа, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Эсто-Садок и Роза Хутор представители молодежного актива магистрали и сотрудники вокзальных комплексов раздают листовки с информацией об акции. Материалы размещены в залах ожидания, залах повышенной комфортности и на информационных стендах вокзалов, а также распространяются в пригородных поездах и в поездах дальнего следования.

На предприятиях полигона СКЖД врачи дорожных больниц проводят цикл лекций о заболевании, где, в частности, железнодорожников информируют о возможности бесплатного анонимного тестирования.

Впервые ОАО «РЖД» приняло участие во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в мае 2016 года.

Источник: пресс-служба СКЖД