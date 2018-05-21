"Не выпал, а выбросился": погибшему в крымской поликлинике пенсионеру отказали в госпитализации

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Мужчина, который сегодня скончался в крымской поликлинике, наложил на себя руки.

Об этом пишет Юг Ялта, ссылаясь на сведения очевидцев, передает корреспондент 3652.ru.

Трагедия произошла утром в понедельник, 21 мая. В Минздраве Крыма заявили, что мужчина выпал из окна 4 этажа городской поликлиники Ялты, а обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

В свою очередь очевидцы рассказывают, что мужчина покончил с собой, выпрыгнув с 6-го этажа поликлиники, где ему отказали в направлении на госпитализацию и "гоняли из кабинета в кабинет".

Как сообщает источник, накануне погибшего мужчину забрала скорая помощь, которая отвезла его в Ливадийскую городскую больницу, где ему было отказано в госпитализации. Мужчину повезли в поликлинику Ялты для получения направления на госпитализацию. Однако и в поликлинике он не нашел понимания и помощи.

По некоторой информации, погибшему было 70 лет, он проживал в Форосе.

Источник: https://www.3652.ru/news/2046501