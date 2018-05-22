Амброзия полыннолистная – враг здоровью людей и земли кубанской!

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Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (далее – Управление) обращает внимание всех землепользователей, что начался вегетационный период злостного карантинного сорняка - амброзии полыннолистной.

Амброзия полыннолистная является наиболее распространенным и вредоносным карантинным сорняком Краснодарского края и Республики Адыгея.

Во время цветения амброзия полыннолистная вызывает массовые аллергические заболевания – амброзийный поллиноз. На Кубани в основном аллергики — это дети, а также взрослые от 30 до 40 лет. Врачи констатируют, что ежегодно в крае, где треть населения страдает этим недугом, появляется еще две-три тысячи больных. Кроме того, амброзия наносит значительный экономический ущерб сельскохозяйственному производству:

В связи с вышесказанным, уже в настоящее время надо проводить уничтожение этого карантинного сорняка ещё до цветения. Поэтому сейчас необходимо активизироваться всем и провести работу по уничтожению амброзии полыннолистной.

Управление подготовило и направило всем главам муниципальных образований Краснодарского края и Республики Адыгея письма предупредительного характера о необходимости своевременного уничтожения карантинных объектов, в том числе и карантинного сорняка амброзии полыннолистной.

Управлением уже проводятся контрольно-надзорные мероприятия в отношении нерадивых землепользователей, допустивших на своей территории произрастание амброзии полыннолистной. Так в последние дни составлено 5 протоколов об административной ответственности на лиц в Крыловском и Кущевском районах Краснодарского края.

Руководители предприятий, организаций, все население должно уничтожать амброзию на собственных и арендованных землях. Необходимо понимать, что повсеместная и эффективная борьба с карантинным сорняком способствует восстановлению плодородия сельскохозяйственных земель и снижению числа аллергических заболеваний людей. Поэтому главное сейчас не допустить массового ее цветения и созревания семян на землях Кубани и своевременно уничтожить её.

Необходима активная наступательная работа административных комиссий администраций муниципальных образований городов и районов края.

При выявлении очагов амброзии полыннолистной, а также других карантинных объектов на посевах сельскохозяйственных культур, на улицах и огородах населенных пунктов и не принятии мер по их уничтожению обращайтесь в Управление Россельхознадзора Краснодарского края и Республики Адыгеи или в межрайонные отделы Управления.