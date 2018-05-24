В России могут закрыться более 16000 аптек

/Здоровье/

Аналитическая компания Marketing Logic на основе Big Data и геоданных подготовила прогноз закрытия аптек в случае принятия и вступления в силу законопроекта Минпромторга о продаже лекарств в супермаркетах. В стране могут закрыться до 25,5% аптек.

Законопроект Минпромторга открывает для продуктового ретейла возможности реализации лекарств на полках магазинов. Для аптек это может стать фактором дополнительной конкуренции, когда борьба за покупателя будет вестись не только между самими аптеками, но и между аптеками и супермаркетами. С помощью технологии location intelligence специалисты проанализировали вероятность закрытия аптек в стране. В зону риска попали аптеки и аптечные пункты, находящиеся в непосредственной близости от супермаркетов и других крупных точек продуктового ретейла.

«Мы агрегировали данные об аптеках определённой сети и аптек в целом, а также о расположении точек ретейла, оценили потенциал и нагрузку. Обычно мы рассчитываем эффективность потенциальных офисов и торговых точек, исходя из данных об активности клиентов, конкурирующих организаций, численности населения, трафика на улицах города и другой статистической информации. В данном исследовании мы посмотрели, как эти же факторы повлияют на рентабельность и потенциальное закрытие аптек», - говорит управляющий партнёр Marketing Logic и эксперт в области Big Data и геомаркетинга Дмитрий Галкин.

Среди городов с населением более 150 тысяч человек наибольшее количество аптек рискует закрыться в Йошкар-Оле, Саранске, Норильске, Нижнекамске, Пскове, Дзержинске, Братске, Сочи, Люберцах, Челябинске. Далее следуют Королёв, Саратов, Химки, Балашиха, Казань, Альметьевск и Красноярск.

Наименьшие шансы у ретейла перехватить поток покупателей аптечных товаров в Благовещенске, Сыктывкаре, Костроме, Армавире, Великом Новгороде, Омске, Вологде, Коломне, Перми и Петрозаводске.

«Действительно многие аптеки находятся в риске закрытия в случае принятия этой инициативы. Мы видим в этом снижение доступности лекарств для населения, т.к. ретейл не будет заинтересован продавать низкомаржинальные лекарства, аптеки закроются, соответственно этих лекарств будет просто не найти. При этом для конечного покупателя вырастут цены на лекарства. Рост цен на рецептурные препараты, по оптимистичному прогнозу, составит 11%, но есть риск того, что цены вырастут более чем на 15%», — считает исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева.

«В России сейчас более 60 тысяч аптечных учреждений и их число увеличивается. Такая разветвленная сеть аптек обеспечивает высокую доступность лекарств населению – в среднем аптеки работают до 21:00, недостатка в дежурных аптеках также нет. Вступление в силу законопроекта о продаже лекарств в супермаркетах без сомнения создаст дискриминационные условия для всех аптечных сетей. Это грозит резким сокращением рентабельности аптек и вопреки ожиданиям приведет не к уменьшению цен на рынке, а к их росту. Исключение из цепочки продаж специалиста с высшим образованием — провизора, который контролирует процесс отпуска лекарств и может дать покупателю профессиональную рекомендацию, также влечёт существенные риски, в первую очередь для здоровья россиян, которые и так любят заниматься самолечением и покупать лекарства по рекомендации друзей или телевизора. Так что это ещё и вопрос безопасности», – поясняет исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова.

В ТОП-20 аптечных сетей, рискующих потерять наибольшее количество торговых точек, входят в том числе крупные федеральные игроки: «Вита-экспресс», «Здоров.ру», «Аптека «Озерки», «Алоэ-фарм», «Первая аптека», «Вита-фарм».

В наименьшей степени потенциальное сокращение аптек может затронуть сети: «Кубаньфармация», «Губернские аптеки», «Вита-Плюс», «Аптека «Невис», «Новая аптека».

Крупнейшие игроки российского рынка аптечной розницы «Ригла», «АСНА», «36.6», «Апрель», «Мелодия здоровья», «Самсон-Фарма» находятся ближе к середине рейтинга. Наименее стабильное положение из «большой шестёрки» у сети «36.6», находящейся ближе всего к лидерам по потенциальному закрытию точек.

В целом по стране в случае принятия законопроекта могут закрыться более 25,5% аптек, т.е. более 16000 в абсолютных цифрах.

Среди крупнейших сетей ретейла, имеющих более 1000 торговых точек в стране, больше всего от перераспределения спроса выиграют магазины торговой сети «Дикси», имеющей наибольший потенциал средней точки сети по привлечению покупателей от перераспределения спроса. На втором месте «Пятёрочка», на третьем – «Магнит». Замыкают ТОП-5 «Универсам «Магнит» и сеть «Виктория».

Источник: пресс-служба компании