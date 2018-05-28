Построение пациенториентированного здравоохранения невозможно без развития страховых принципов

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Будущее медицины стало одной из ключевых тем в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Выступая на пленарном заседании Форума, Президент России Владимир Путин отметил, что приоритет работы правительства - «войти в число передовых стран по продолжительности и качеству жизни [граждан]». По словам Президента, для этого, в том числе, необходимо сделать отечественное здравоохранение одним из передовых в мире.

В свою очередь министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова среди основных определяющих факторов развития медицины в стране в ближайшие 30 лет назвала науку, продолжительность жизни и здоровье россиян.

Эти стратегические задачи также обозначены в новом курсе развития здравоохранения, изложенном в указе Президента о Национальных целях до 2024 года. Наиболее эффективно, на мой взгляд, они могут быть реализованы через страховые принципы.

К вопросам, требующим первоочередного решения, относятся также поставленные Президентом задачи по решению проблем укомплектованности медицинских организаций врачами, их должной квалификации, доступности медицинской помощи и качества ее оказания.

Действенной мерой могло бы стать повышение ответственности медицинских организаций по выявленным страховщиками нарушениям с одновременной помощью медикам в вопросах повышения качества и доступности медицинской помощи.

Также улучшению качества медицинской помощи может серьезно способствовать повышение мотивации врача и его заинтересованности в результатах своей работы за счет привязки размера заработной платы к результатам его труда. Таким образом, врач, действительно профессионально выполняющий свои обязанности, сможет получить более достойное вознаграждение, а престиж профессии врача в нашей стране будет возрождаться.

Реализация такой зависимости в мировой практике традиционно выполняется страховыми компаниями на основе их независимой оценки качества оказанной медицинской помощи. Данная схема приводит в действие и остальные страховые механизмы: возникает конкуренция за пациента, растет качество медицинской помощи и сервиса при ее оказании.

Принципиально должны измениться взаимоотношения между ключевыми участниками системы ОМС: пациенты должны научиться пользоваться своими правами и использовать для этого своего бесплатного помощника – страховую медицинскую организацию, в которую они могут обратиться при возникновении любых вопросов, связанных с реализацией их обозначенного законом права на получение качественной и доступной медицинской помощи. Вопросы контроля оплаты услуг, которые на самом деле должны оказываться населению бесплатно, в этой связи также должны выйти на первый план.

Последовательная реализация этих мер способствует наиболее эффективному и быстрому построению и развитию пациенториентированной модели здравоохранения, в центре которой - интересы именно пациента.

Развитие таких принципов и взаимоотношений является платформой для запуска рисковой составляющей в страховой модели - путем делегирования страховщикам части риска нехватки финансирования и рычагов управления им, что в свою очередь качественно меняет эффективность расходования средств в здравоохранении в лучшую сторону.

Источник: Всероссийский союз страховщиков