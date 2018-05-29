В крае стартовала акция «Подари жизнь!» - неделя против абортов

/Здоровье/

Ежегодно в первый день лета мир отмечает День защиты детей. Его главное предназначение напомнить нам, взрослым, о необходимости соблюдать и защищать права ребенка на жизнь, образование, здравоохранение, отдых, на защиту от физического и психологического насилия. В рамках празднования Дня защиты детей в Краснодарском крае с 28 мая по 03 июня 2018 года пройдет неделя против абортов под девизом «Подари мне жизнь!».

Подобные акции «Подари мне жизнь!» проходят в нашем крае регулярно с 2008 года.

Во время таких акций работают телефоны «горячей линии» по вопросам контрацепции, подготовке к рождению детей, бесплодного брака и др. В женских консультациях, детских поликлиниках и гинекологических отделениях проводятся круглые столы, тематические лекции и беседы, направленные на сохранение семейных отношений, планирование рождения желанных детей, с участием представителей ЗАГСа, духовенства, социальной защиты населения и пенсионного фонда, психологов, юристов.

Если Вы оказались в трудной жизненной ситуации и у Вас стоит вопрос репродуктивного выбора, беседа с врачами, психологами и представителями духовенства, возможно, подскажет более правильный выход из сложившейся, наверняка, сложной ситуации в жизни.

Любой женщине следует запомнить, что не может пройти ни один аборт, не оставив последствий, губительных для женского здоровья.

Источник: Минздрав Краснодарского края