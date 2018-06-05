ПОЛИС ОМС В ОТПУСК

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Страховые медицинские организации, работающие в системе ОМС и входящие в состав Всероссийского Союза Страховщиков, подготовили рейтинг проблем со здоровьем, а также нарушений прав пациентов в медицинских организациях, с которыми россияне наиболее часто сталкиваются в отпуске на территории РФ.

Топ-10 проблем со здоровьем в отпуске:

Простудные заболевания, ОРВИ, бронхиты Травмы различной сложности (ссадины, ушибы, вывихи, переломы) Неотложные состояния: воспаление глаз, ушей при попадании воды Пищевые отравления и иные расстройства желудочно-кишечного тракта Перегрев на солнце, солнечные ожоги Острая зубная боль и обострения стоматологических заболеваний Аллергические реакции и заболевания Укусы змей, клещей Обострения сердечно-сосудистых заболеваний ДТП

Топ-10 нарушений прав пациентов в медицинских организациях в период отпусков, с которыми россияне обращаются в страховые компании:

Отказ в оказании неотложной медицинской помощи в связи с тем, что гражданин, находясь в другом регионе, забыл полис ОМС дома Требование перерегистрации полиса на территории временного пребывания Требование оплаты оказанных услуг, входящих в систему ОМС при предъявлении полиса из другого региона Отказ в оказании медицинской помощи на дому при предъявлении полиса из другого региона Отказ в повторном приеме/приеме узкого специалиста при предъявлении полиса из другого региона Отказ в открытии/закрытии больничного листа при предъявлении полиса из другого региона Отказ оказания или требование оплаты медицинской помощи при острой зубной боли при предъявлении полиса из другого региона Перевод из медицинской организации в медицинскую организацию по месту жительства Отказ в предоставлении медицинской помощи детям в отсутствии законных представителей или отсутствие доверенности у сопровождающего лица на право дачи информированного добровольного согласия на лечение ребенка Введение в заблуждение застрахованного лица, перерегистрация на страховую компанию данного региона без согласия застрахованного

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) действует на всей территории РФ и гарантирует оказание бесплатной медицинской помощи по базовой программе ОМС.

Собираясь в поездку в другой регион, обязательно возьмите с собой оригинал полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Если в медицинской организации по месту временного пребывания ваши права пациента нарушены, например, от вас требуют заплатить за лечение или отказывают в медицинской помощи, обратитесь, пожалуйста, в администрацию медицинского учреждения или к страховому представителю страховой компании, выдавшей вам полис ОМС.