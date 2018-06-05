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ПОЛИС ОМС В ОТПУСК

Страховые медицинские организации, работающие в системе ОМС и входящие в состав Всероссийского Союза Страховщиков, подготовили рейтинг проблем со здоровьем, а также нарушений прав пациентов в медицинских организациях, с которыми россияне наиболее часто сталкиваются в отпуске на территории РФ.

Топ-10 проблем со здоровьем в отпуске:

  1. Простудные заболевания, ОРВИ, бронхиты
  2. Травмы различной сложности (ссадины, ушибы, вывихи, переломы)
  3. Неотложные состояния: воспаление глаз, ушей при попадании воды
  4. Пищевые отравления и иные расстройства желудочно-кишечного тракта
  5. Перегрев на солнце, солнечные ожоги
  6. Острая зубная боль и обострения стоматологических заболеваний
  7. Аллергические реакции и заболевания
  8. Укусы змей, клещей
  9. Обострения сердечно-сосудистых заболеваний
  10. ДТП

Топ-10 нарушений прав пациентов в медицинских организациях в период отпусков, с которыми россияне обращаются в страховые компании:

  1. Отказ в оказании неотложной медицинской помощи в связи с тем, что гражданин, находясь в другом регионе, забыл полис ОМС дома
  2. Требование перерегистрации полиса на территории временного пребывания
  3. Требование оплаты оказанных услуг, входящих в систему ОМС при предъявлении полиса из другого региона
  4. Отказ в оказании медицинской помощи на дому при предъявлении полиса из другого региона
  5. Отказ в повторном приеме/приеме узкого специалиста при предъявлении полиса из другого региона
  6. Отказ в открытии/закрытии больничного листа при предъявлении полиса из другого региона
  7. Отказ оказания или требование оплаты медицинской помощи при острой зубной боли при предъявлении полиса из другого региона
  8. Перевод из медицинской организации в медицинскую организацию по месту жительства
  9. Отказ в предоставлении медицинской помощи детям в отсутствии законных представителей или отсутствие доверенности у сопровождающего лица на право дачи информированного добровольного согласия на лечение ребенка
  10. Введение в заблуждение застрахованного лица, перерегистрация на страховую компанию данного региона без согласия застрахованного

  

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) действует на всей территории РФ и гарантирует оказание бесплатной медицинской помощи по базовой программе ОМС.

Собираясь в поездку в другой регион, обязательно возьмите с собой оригинал полиса обязательного медицинского страхования (ОМС).  Если в медицинской организации по месту временного пребывания ваши права пациента нарушены, например, от вас требуют заплатить за лечение или отказывают в медицинской помощи, обратитесь, пожалуйста, в администрацию медицинского учреждения или к страховому представителю страховой компании, выдавшей вам полис ОМС.

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Категория: Новости / Здоровье

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