ПОЛИС ОМС В ОТПУСК
Страховые медицинские организации, работающие в системе ОМС и входящие в состав Всероссийского Союза Страховщиков, подготовили рейтинг проблем со здоровьем, а также нарушений прав пациентов в медицинских организациях, с которыми россияне наиболее часто сталкиваются в отпуске на территории РФ.
Топ-10 проблем со здоровьем в отпуске:
- Простудные заболевания, ОРВИ, бронхиты
- Травмы различной сложности (ссадины, ушибы, вывихи, переломы)
- Неотложные состояния: воспаление глаз, ушей при попадании воды
- Пищевые отравления и иные расстройства желудочно-кишечного тракта
- Перегрев на солнце, солнечные ожоги
- Острая зубная боль и обострения стоматологических заболеваний
- Аллергические реакции и заболевания
- Укусы змей, клещей
- Обострения сердечно-сосудистых заболеваний
- ДТП
Топ-10 нарушений прав пациентов в медицинских организациях в период отпусков, с которыми россияне обращаются в страховые компании:
- Отказ в оказании неотложной медицинской помощи в связи с тем, что гражданин, находясь в другом регионе, забыл полис ОМС дома
- Требование перерегистрации полиса на территории временного пребывания
- Требование оплаты оказанных услуг, входящих в систему ОМС при предъявлении полиса из другого региона
- Отказ в оказании медицинской помощи на дому при предъявлении полиса из другого региона
- Отказ в повторном приеме/приеме узкого специалиста при предъявлении полиса из другого региона
- Отказ в открытии/закрытии больничного листа при предъявлении полиса из другого региона
- Отказ оказания или требование оплаты медицинской помощи при острой зубной боли при предъявлении полиса из другого региона
- Перевод из медицинской организации в медицинскую организацию по месту жительства
- Отказ в предоставлении медицинской помощи детям в отсутствии законных представителей или отсутствие доверенности у сопровождающего лица на право дачи информированного добровольного согласия на лечение ребенка
- Введение в заблуждение застрахованного лица, перерегистрация на страховую компанию данного региона без согласия застрахованного
Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) действует на всей территории РФ и гарантирует оказание бесплатной медицинской помощи по базовой программе ОМС.
Собираясь в поездку в другой регион, обязательно возьмите с собой оригинал полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Если в медицинской организации по месту временного пребывания ваши права пациента нарушены, например, от вас требуют заплатить за лечение или отказывают в медицинской помощи, обратитесь, пожалуйста, в администрацию медицинского учреждения или к страховому представителю страховой компании, выдавшей вам полис ОМС.