Как быстро привести себя в форму к лету: эксперты X-Fit о способах, нюансах и подводных камнях экспресс-методов

/Здоровье/

Желание немедленно похудеть преследует нас вне зависимости от времени года, но летом эта тема становится максимально актуальной. Не стоит искать ответов на женских форумах и рисковать здоровьем.

О том, как привести себя в порядок в короткие сроки без вреда для организма, рассказывает Руслан Панов, эксперт-методист и координатор направления групповых программ федеральной сети фитнес-клубов X-Fit.

Стремление похудеть быстро и без особых усилий не так безобидно, как может показаться на первый взгляд. Практически каждая программа экстремального похудения предполагает жесткую диету. Квалифицированные тренеры и спортивные врачи этого не одобряют, поскольку подобные «опыты» негативно сказываются на метаболизме и гормональной системе. Но что делать, когда до отпуска остается меньше месяца, а параметры еще далеки от идеальных? Следовать принципам «умного» фитнеса!

В сети X-Fit действует запатентованная система апробированных тренировочных методик Smart Fitness, основанная на изучении и освоении принципов естественной биомеханики. Качественный фитнес по этой системе позволяет привести себя в форму без вреда для здоровья за счет того, что приучает тело двигаться анатомически верно. Занимаясь по этим программам, человек заметно быстрее и эффективнее достигает результата, сохраняя и укрепляя свое здоровье.

У одного из ведущих экспертов сети X-Fit Руслана Панова есть несколько правил, следуя которым можно безопасно привести себя в форму за несколько недель.

Совмещайте тренировки и сбалансированное питание, а не голодайте. При голодании расщепление пищи до питательных веществ резко снижается, и организм перестает получать энергию, а она требуется как для физической нагрузки, так и для интеллектуальной и психоэмоциональной. Да, вес уйдет, но и здоровью будет нанесен непоправимый ущерб. Обращайтесь к экспресс-похудению только если ваш вес не превышает 80 кг (для женщин) и 100 кг (для мужчин). При более высоком весе необходима предварительная подготовительная работа. Для достижения устойчивого качественного результата понадобится 3-4 месяца. Не стесняйтесь спросить совета у фитнес-тренера. Никто, кроме персонального тренера, не сможет оценить правильность выполнения каждого упражнения, в то время как именно от техники зависит его безопасность и эффективность в плане жиросжигания, формирования мышечного рельефа и правильной осанки. Кроме того, хороший тренер — это еще и грамотный психолог, который будет дополнительно мотивировать и поддерживать человека. Внести в свой график интервальные программы высокой интенсивности. Есть несколько вариантов такой тренировки; ниже представлен базовый комплекс, подходящий для любого уровня подготовки. Выполнять нужно по схеме: минута на упражнение, 20 секунд на восстановление.

Приседания . Выполняем с удержанием коленей на месте и прямой спиной.

. Выполняем с удержанием коленей на месте и прямой спиной. Выпады назад .

. Jumping Jack или «армейская звезда» — прыжками динамически меняем положение стоп с широкого на узкое, помогая себе руками: когда ноги вместе — ладони касаются бедер, когда ноги врозь — ладони вверху.

или «армейская звезда» — прыжками динамически меняем положение стоп с широкого на узкое, помогая себе руками: когда ноги вместе — ладони касаются бедер, когда ноги врозь — ладони вверху. Отжимания . Отжимания можно усложнять, изменяя положение рук от широкого к узкому, уменьшая площадь опоры за счет подъема или отведения в сторону ног или работая с нестабильной поверхностью.

. Отжимания можно усложнять, изменяя положение рук от широкого к узкому, уменьшая площадь опоры за счет подъема или отведения в сторону ног или работая с нестабильной поверхностью. Планка . Планку тоже можно усложнить, увеличивая рычаг, то есть оставляя руки на месте и отходя назад, ставя руки шире плеч и другими способами.

. Планку тоже можно усложнить, увеличивая рычаг, то есть оставляя руки на месте и отходя назад, ставя руки шире плеч и другими способами. Берпи — приседания с выходом в планку и с прыжками между положениями.

— приседания с выходом в планку и с прыжками между положениями. Упражнения на пресс и баланс с акцентом на ощущение работы мышц живота и расслабление спины. Сидя на ягодицах с ногами, поднятыми до параллели голени с полом, выполняем разгибания тазобедренного сустава, ложась на пол и поднимаясь в исходное положение.

При условии ежедневного повторения первые результаты можно увидеть уже через пару недель.

Источник: Пресс-служба федеральной сети фитнес-клубов X-Fit