Детские руки и ноги новороссийский травматолог скрепляет титановыми гвоздями

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Поломанные детские руки и ноги врач-травматолог первой горбольницы Сергей Гусятников скрепляет гвоздями. В прямом смысле слова. Только надо учесть, что эти гвозди, специальные, титановые. Именно они помогают быстрее выздоравливать мальчишкам и девчонкам, являются минимально травматичными.

Сергей Гусятников один из первых в город овладел такой щадящей методикой. Сделано около десятка операций.

- Сейчас таким образом производится так называемый остеосинтез длинных трубчатых костей, - поясняет травматолог. – Речь идет плечевых, локтевых, бедренных костях. Раньше классическое лечение состояло в том, надо было, чтобы собрать раздробленную на кусочки кость, вначале обнажить, «раздеть» ее. Это очень сложная для организма операция. Повреждается и мышечная ткань, и нервная, и кровеносные сосуды. Нарушается питание всей конечности, и заживление происходит медленно.

При введении металлических стержней делаются всего лишь несколько проколов в конечности. Сам стержень служит основой, каркасом, вокруг которого срастаются фрагменты кости. Но долгое время такие операции делали только взрослым.

При манипуляциях с детскими конечностями был велик риск повредить металлом так называемые зоны роста на костях. Они находятся на концах кости. Тогда последствия могут быть необратимыми – деформация руки или ноги, неправильное срастание.

Та методика, которой научился новороссийский травматолог, позволяет вставлять в трубчатую кость два гибких, но прочных титановых стержня – иначе их называют гвоздями, так чтобы не задеть зоны роста. Операция проходит под рентгеном. Ведь сложить кусочки костной ткани нужно очень точно.

Фиксация гипсом при такой операции не предусмотрена, хотя иногда врачи прибегают к этому. Через несколько дней после того, как титановые гвозди вставлены в кость, руку или ногу можно дозировано нагружать.

- Раньше ребенок месяц как минимум ходил в гипсе, а потом еще месяц уходил на реабилитацию, то есть, учился как бы заново двигать рукой или ногой,- объясняет Сергей Гусятников. – При новой методике реабилитация начинается гораздо быстрее. После окончательного срастания кости импланты нужно будет удалить

- Как часто у детей происходят такие травмы, когда показано такое малокровное оперативное вмешательство? – интересуюсь я.

- Пока мы сделали около десятка подобных операций. Последний раз такое случилось, когда к нам привезли мальчика, который вышел погулять с собакой. Собака резко потянула за поводок, и ребенок упал с крыльца. Обычно к переломам длинных трубчатых костей приводят падения с высоты, с качелей, дорожно-транспортные происшествия…

- Сейчас дети лежат в травматологическом отделении вместе со взрослыми. Это не от хорошей жизни?

- В детском травматологическом отделении одна врач уволилась, другой проходит курс лечения. Но детям и у нас неплохо. Для них выделены четыре палаты. И наши специалисты относятся к ним очень бережно.

Источник: Управление здравоохранения Новороссийск