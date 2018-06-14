С начала года бригады санавиации края спасли более 1,5 тысяч жизней

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В преддверии Дня медицинского работника министерство здравоохранения Краснодарского края подвело итоги работы санавиации.

С января по июнь 2018 года реанимационные бригады экстренно транспортировали из районов 708 взрослых пациентов в краевую клиническую больницу №1 имени Очаповского. 108 из них – с помощью медицинского вертолета. В основном это крайне тяжелые, находящиеся на искусственной вентиляции легких больные, 90% из них – с тяжелыми травмами и сосудистыми катастрофами.

Также врачи краевой клиники провели 1225 выездных консультаций. В том числе, в 95 случаях они добирались в медучреждения на вертолете.

Бригадами санавиации Детской краевой клинической больницы с помощью реанимобилей и вертолетов за шесть месяцев был эвакуирован из муниципалитетов 831 ребенок, в том числе 261 новорожденный. Также специалисты ДККБ провели более 800 консультаций, из них 355 – новорожденным, сообщили в минздраве региона.

– С помощью наземного или воздушного транспорта при необходимости бригады оперативно доставляют больных в краевые медучреждения для дальнейшего лечения. Иногда для транспортировки пациента необходима консультация краснодарских специалистов. Тогда в район выезжают врачи и принимают решение на месте. Состояние тяжелых больных требует стабилизации до транспортабельного, когда риск навредить при перевозке сводится к минимуму. Все это время районные врачи находятся на связи с краевыми, – пояснил министр здравоохранения Евгений Филиппов.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края