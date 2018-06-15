Совет по родовспоможению прошел на Кубани

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14 июня, в краевой клинической больнице № 2 министерства здравоохранения Краснодарского края состоялся Совет по родовспоможению по теме: «Острые нарушения мозгового кровообращения и беременность».

В работе Совета приняли участие главные внештатные специалисты и сотрудники министерства здравоохранения Краснодарского края, районные акушеры-гинекологи, заведующие акушерскими отделениями, заведующие женскими консультациями, врачи-акушеры-гинекологи.

Специалисты рассмотрели и обсудили темы : «Инсульт и беременность», «Оказание специализированной помощи беременным, роженицам и родильницам с острыми сосудистыми нарушениями. Клинический протокол», «Современные представления о перипартальных венозных инсультах» и другие.

Источник: Минздрав Краснодарсского края