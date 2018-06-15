/Здоровье/

Совет по родовспоможению прошел на Кубани

14 июня, в краевой клинической больнице № 2 министерства здравоохранения Краснодарского края состоялся Совет по родовспоможению по теме: «Острые нарушения мозгового кровообращения и беременность».

В работе Совета приняли участие главные внештатные специалисты и сотрудники министерства здравоохранения Краснодарского края, районные акушеры-гинекологи, заведующие акушерскими отделениями, заведующие женскими консультациями, врачи-акушеры-гинекологи.

Специалисты рассмотрели и обсудили темы : «Инсульт и беременность», «Оказание специализированной помощи беременным, роженицам и родильницам с острыми сосудистыми нарушениями. Клинический протокол», «Современные представления о перипартальных венозных инсультах» и другие.

Источник: Минздрав Краснодарсского края

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Здоровье

Просмотров: 185 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Владимир Синяговский: Медицинв делает нас сильнее...

Болельщиков призывают соблюдать правила поведения во время матчей ЧМ-2018 в Сочи

Краснодарский край среди лидеров по росту цены на бензин

"Украина - одна из самых коррумпированных стран мира", - Трамп сделал неожиданное заявление во время саммита G7

Реформа ОСАГО: первый этап