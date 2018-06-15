Ведущие урологи страны провели в Краевой клинике научную встречу

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14 июня, на базе НИИ-ККБ №1 состоялась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы урологии». В ней приняли участие более 100 кубанских урологов, нефрологов и прочих медицинских специалистов. Выступления были посвящены проблемам профилактики, диагностики и лечения множества заболеваний мочеполовой системы: хронического простатита, стриктур уретры, разрывов ангиомиолипом и др. Своими достижениями делились лучшие сотрудники клиник Москвы и Краснодара.

Мероприятие прошло при поддержке министерств здравоохранения Краснодарского края, Ассоциации урологов Кубани, НИИ-ККБ №1 и КубГМУ.