14 июня в мире отмечали День донора

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14 июня – Всемирный День донора. Он был учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 2005 году по инициативе Греции.

В этот день родился врач Карл Ландштейнер, который открыл группы крови, и благодаря которому переливание крови стало обычным явлением в медицинской практике. По данным Минздрава России, в стране ежегодно сдают кровь примерно 1,3 млн человек. В перспективе должно становиться больше доноров, рассказала в эфире радио Sputnik главный врач Станции переливания крови Департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова.

«Количество доноров напрямую связано с развитием страны. Чем выше уровень развития страны, тем лучше развито здравоохранение, выше продолжительность жизни населения в этой стране. Все эти благоприятные процессы сопровождаются нарастанием количества заболеваний, при которых требуется переливание компонентов донорской крови в больших количествах. Поэтому в этих странах донорству уделяется особое внимание. Экстренные потребности в большинстве развитых стран мира обеспечены, для плановых операций иногда требуется время, чтобы подобрать компоненты донорской крови, максимально подходящие реципиенту. В России после реализации программы развития донорства крови ситуация стала намного лучше. Практически все регионы обеспечивают себя в экстренном плане и для плановых операций. Это было сделано путем многих преобразований. Была увеличена материальная база за учреждение службы крови. Были закрыты маленькие неэффективные станции переливания, произошло укрупнение, управление заготовленными компонентами. Закуплено современное оборудование, которое позволяет получить от донора не только цельную кровь, но и отдельные компоненты. Это стало привлекательно для доноров – донации переносятся легче, компоненты заготавливаются в большем объеме. Сегодня службы крови страны находятся на стабильном уровне, обеспечивая необходимый уровень компонентов крови. В России 100% добровольное донорство. Даже если донор хочет сдать компоненты крови за плату – он пришел добровольно, его никто не заставил. Человеку, которому требуются компоненты донорской крови, и врачу, который будет переливать, абсолютно все равно, сдал ли донор кровь за плату или безвозмездно. Донорство – это здоровый образ жизни. Это главная мотивация сдавать кровь. Почетных доноров становится все больше. Это признание доноров, которые постоянно сдают компоненты крови в течение многих лет. В Москве зарегистрировано более 35 тысяч Почетных доноров. На федеральном уровне этот статус дает ежегодную выплату, на сегодняшний день это более 13 тысяч рублей. В соответствии с трудовым кодексом у Почетного донора есть право на санаторно-курортное лечение, на проведение высокотехнологичного лечения вне очереди. В каждом регионе есть региональные программы поддержки Почетных доноров, дополнительные льготы. Например, в Москве Почетные доноры могут бесплатно проезжать на общественном транспорте, имеют скидку на жилищно-коммунальные услуги. В перспективе должно становиться больше доноров, увеличиваться число донаций в течение года. Эти показатели говорят об успехе деятельности программ развития донорства крови. Безопасно сдавать цельную кровь мужчина может не более 5 раз в год, женщина – не более 4 раз. Плазму можно сдавать до 20 раз каждые 2 недели. Чтобы стать донором, нужно захотеть. Остальные условия прикладываются. В процессе подготовки к донации проводится медицинское обследование. Врач принимает решение. На первом месте всегда здоровье донора, а не заполнение емкости», – рассказала Ольга Майорова.

Источник: https://ria.ru/radio/