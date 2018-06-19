Эксперт: Программное обеспечение в данном случае является более объективным

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Ученые рассказали, как диагностировать болезни Альцгеймера и Паркинсона с помощью компьютера.

Диагностировать болезни Паркинсона и Альцгеймера теперь можно не выходя из дома и даже не отходя от компьютера, утверждают специалисты из Университета Дьюка и Майкрософт. Они предложили специальную технологию, в которой поисковая система с помощью компьютерной мыши отслеживает действия человека и ставит диагноз. Авторы работы сравнили поведение людей, которые интересуются симптомами болезни Паркинсона и Альцгеймера с контрольной группой. Выяснилось, что первые медленнее прокручивают страницы, повторно читают одну и ту же информацию, а курсор мыши при этом дрожит. Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Сергей Козин в эфире радио Sputnik назвал эту технологию «не очень надежной, но полезной».

«Этого явно не может быть достаточно, но это будет очень полезно для первичного диагностирования и мониторинга ситуации. Естественно, маловероятно, что это войдет в клинический обиход - скорее, это предварительная, не очень надежная, но полезная функция для мониторинга возможного отклонения в психическом и нервном состоянии человека. Конечно, близкие люди могут заметить отклонения, но такие вещи возникают достаточно плавно, и человек может чисто психологически привыкать к такой ситуации и не реагировать. Программное обеспечение в данном случае является более объективным. При подозрении на болезнь Альцгеймера стоит начать беспокоиться, когда пропадает кратковременная память. То есть, когда человек начинает забывать, что он сказал 10-15 минут назад и что он повторяет одно и то же несколько раз. Для болезни Паркинсона - когда идет дрожание рук, конечностей, когда это уже выходит за рамки обычного - после напряжения, когда человек плохо себя чувствует. Тогда стоит сразу же пойти к врачу. Мы не знаем, под влиянием каких факторов формируется эта болезнь. Непосредственной молекулярной причиной этой болезни является появление в организме измененных белковых молекул. Воздействовать на настоящие причины болезни Альцгеймера, наверно, невозможно, это очень индивидуально. Но остановить процесс распространения этих вредоносных молекул в организме реально. Существуют пять препаратов, которые замедляют на период до 5 лет, в некоторых случаях - до 8 лет, процесс от состояния, когда человек теряет кратковременную память до момента, когда он становится абсолютно беспомощным. Если не применять эти препараты, такое состояние может наступить уже через пару лет. Сейчас сотни лабораторий над этим работают и мы близки к тому, чтобы решить эту проблему», - отметил эксперт.

На сегодняшний день причины болезни Альцгеймера неизвестны. Существует несколько гипотез, одна из которых связана с тем, что нарушаются базовые метаболические процессы, вызванные нервно-психическим напряжением. Наиболее популярное представление о причинах болезни Альцгеймера - это вялотекущий длительный стресс.

Источник: https://ria.ru/radio/