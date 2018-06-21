Детскую поликлинику Анапы ждет капитальный ремонт

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Анапскую детскую поликлинику капитально отремонтируют и оснастят современным оборудованием. Позитивные и необходимые медицинскому учреждению изменения стали возможны благодаря президентской программе «Десятилетие детства».

Заявка на выделение финансирования одобрена министерством здравоохранения России.

Детская поликлиника курорта была построена в 1990 году и капитального ремонта еще не знала. Сегодня около 400 ее сотрудников обслуживают и стационар, и поликлиническое отделение, оказывают помощь 42 тысячам детей. Поликлиника рассчитана на 580 посещений в смену, однако в летний период врачи принимают до 1500 человек в день. Конечно, необходимость в кардинальных переменах в лечебном учреждении назрела давно.

Вдохнуть в него новую жизнь поможет новая социальная программа Президента России Владимира Путина «Десятилетие детства», в которой сделан акцент на укрепление материально-технической базы детских поликлинических отделений.

Анапчане оформили в министерство здравоохранения Краснодарского края заявку на выделение необходимого оборудования, и уже на этот год она частично одобрена. Планируется приобрести рентген, флюорограф, три аппарата УЗИ и две стоматологические установки – серьезнейшее вливание в материально-техническую базу учреждения! К сведению, один рентгеновский аппарат стоит 19 миллионов рублей – это современное и очень дорогостоящее оборудование. Также одобрена смета на три миллиона рублей на ремонт филиала поликлиники в 12 микрорайоне.

Главный врач детской городской больницы Анапы Светлана Сидловская прокомментировала: «В течение последних лет мы подавали заявки в министерство здравоохранения о выделении средств на капитальный ремонт поликлинического отделения. В прошлом году была составлена смета общей стоимостью 76 миллионов рублей. В настоящее время заявка одобрена, мы включены в федеральную программу по капитальному ремонту детских поликлинических отделений».

Выделение средств начнется, вероятнее всего, со второй половины этого года. Оно будет поэтапное: на кровлю, ремонт входной группы, замену окон. Но в целом средства в размере 76 миллионов рублей будут выделены в течение двух лет.

Составлены сметы на все работы, включая замену кровли, ремонт коммуникаций, электрики, водоснабжения, разработку вентиляции и кондиционирования для здания. Выделенных средств будет достаточно для создания комфортных и современных условий и для врачей, и для пациентов.

Источник: пресс-служба администрации Анапы