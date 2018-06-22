Офтальмохирурги «Три-З» расскажут онлайн о современных методах коррекции зрения

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Краснодар – «Три-З», самая крупная в России федеральная сеть современных офтальмологических центров, организует «Клуб коррекции зрения: Digital» – мероприятие в формате вебинара для тех, кто хочет получить самую актуальную информацию о современных технологиях коррекции зрения и принять участие в розыгрыше 50% скидки на операцию, не выходя из дома или офиса.

«Клуб коррекции зрения: Digital» - образовательный проект, информирующий население о возможности сделать коррекцию зрения в клинике «Три-З» и избавиться от очков и контактных линз. Чтобы принять участие в вебинаре, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте и подключиться к трансляции в день проведения мероприятия.

28 июня 2018 г. с 19:00 до 20:00 в режиме онлайн ведущие врачи клиники заботы о зрении «Три-З» г. Краснодара: офтальмохирург, кандидат медицинских наук Александр Бойко и офтальмохирург Ирина Бобрышева расскажут о современных методах коррекции зрения, а также лично ответят на все вопросы участников. В клинике «Три-З» представлены все самые современные технологии коррекции, позволяющие вернуть зрение пациентам даже с высокой степенью близорукости, дальнозоркости и астигматизма.

Инна Злотникова, медицинский директор группы компаний «Три-З»:

«Для пациента очень важно понимать, в чем особенность того или иного заболевания и как проводится его лечение в «Три-З», поэтому на базе наших клиник много лет действует «Клуб коррекции зрения», где люди с нарушениями рефракции могут узнать о популярных методах коррекции зрения, задав все интересующие вопросы хирургу. Такие встречи помогают пациентам избавиться от страхов и убедиться, что современные технологии эффективны и максимально безопасны. Благодаря новейшим средствам коммуникации, наши пациенты могут получить важную информацию от квалифицированных специалистов в любом удобном месте».

В рамках «Клуба коррекции зрения: Digital» пройдет розыгрыш 50% скидки на операцию по самой современной технологии коррекции зрения ReLEx SMILE. Для участия в розыгрыше необходимо заполнить форму регистрации по адресу https://club-digital.3z.ru/, поделиться записью о розыгрыше у себя на странице в социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook, Instagram или «Одноклассниках» и не удалять её до 28 июня 2018 года. Победитель будет определен среди зарегистрировавшихся, которые в момент проведения мероприятия будут участвовать в трансляции, c помощью генератора случайных чисел.

Все участники мероприятия получат скидку 50% на рефракционную диагностику зрения в клинике «Три-З» г. Краснодара.

Источник: пресс-служба группы компаний «Три-З»