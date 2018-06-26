В Анапе дайв-центр «Аква-Глобус» провел мероприятие для детей объединения «Открытые сердца»

/Здоровье/

Социальная адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья с помощью занятий дайвингом – такую практику в Анапе уже восьмой год успешно применяют в дайв-центре «Аква-Глобус».

При содействии администрации города-курорта и местного отделения «Молодой гвардии Единой России» в центре прошел день открытых дверей для участников народного творческого объединения социокультурного развития «Открытые сердца». Почетным гостем мероприятия стал глава Анапы Юрий Поляков.

Руководитель дайв-центр «Аква-Глобус» Татьяна Ананьева рассказала об истории создания ее детища. В Анапе дайв-центр открылся в 1998 году и уже через два года получил статус международного.

В 2010 году дайв-центр начал активно сотрудничать с Фондом содействия программе «Доступная среда» – бесплатно обучать людей с ограниченными возможностями здоровья дайвингу и реабилитационным погружениям. В Анапе есть все условия для такой работы, и постепенно, практикуясь в парадайвинге в ведущих центрах Словении и Хорватии, «Аква-Глобус» набирался опыта. В марте 2012 года был зарегистрирован местный Фонд содействия программе «Доступная среда», президентом которого стал первый парадайвер России Никита Ванков.

«Такой реабилитации и социальной адаптации, как здесь, я бы не получил нигде, – считает Никита. – Когда я попал в фонд «Доступная среда», снова стал общаться, у меня появились новые друзья, но главное – я начал восстанавливаться физически после серьезной травмы».

Главе Анапы молодежный активист рассказал о планах: на базе центра будет открыт молодежный дайвинг-клуб в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Равные возможности детям». Это будет благотворительная работа, в основном для тех детей и подростков, чьи семьи не имеют возможности оплачивать обучение.

Глава Анапы поддержал социальную миссию, отметив востребованность занятий парадайвингом. Юрий Поляков с удовольствием пообщался с участниками мероприятия и познакомился с музеем дайв-центра. Экспонаты в нем – добытые с морского дна артефакты. На память было сделано общее фото главы города с коллективом дайв-центра, взрослыми и детьми из объединения «Открытые сердца».

Руководитель творческого объединения «Открытые сердца» Оксана Смирнова поблагодарила Юрия Полякова и Никиту Ванкова за инициативу провести такую встречу для детей с ограниченными возможностями здоровья. После знакомства с дайв-центром не исключено, что желающих испытать реабилитационные погружения в воду станет больше.