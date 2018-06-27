Микробы перемещаются по всему миру в сумасшедшем темпе

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В 1831 году 26 июня в Санкт-Петербурге впервые была зафиксирована вспышка холеры.

26 июня 1831 года в Санкт-Петербурге были обнаружены первые больные холерой. Тогда погибло около 200 тысяч человек. Холера, одна из самых страшных эпидемий в истории человечества, длилась более полутора сотен лет. Благодаря медицине, сегодня болезни намного реже представляют смертельную угрозу для человечества. Но вирус может переместиться между городами, странами и континентами за считаные часы. Роспотребнадзор следит за эпидемиологической ситуацией в России, рассказал в эфире радио Sputnik доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Есть еще более страшное слово, чем эпидемия – пандемия, это охватывает весь мир. Холера насчитывает 7 пандемий, считается, что сейчас не закончилась 8-я. Сумасшедшие темпы жизни позволяют в течение суток облететь вокруг земного шара, люди перемещаются и переносят все, что угодно. Счет идет на часы. Меры предпринимаются на разном уровне. На государственном уровне есть системы слежения за эпидемиологической ситуацией, у нас с этим справляется Роспотребнадзор, противочумная система. Наглядный пример – мигранты в Европе, за последние несколько лет возникла страшная ситуация. Это серьезная нагрузка и урок для всей системы защиты. Планируя посетить ту или иную страну, посоветуйтесь со специалистом, от чего нужно вакцинироваться. В Индии много всего: холера, чума, дизентерия, малярия. Сейчас идет эпидемия желтой лихорадки, денге, тяжелые вирусные заболевания, все, что переносится комарами. В нашей стране нет условий для комаров-переносчиков. Но с глобальным потеплением такие условия создались уже в Средиземноморье, они приближаются к нашим южным курортам. Зимы там все равно холодные, комары не остаются на второй сезон. Роспотребнадзор системно и хорошо ведет работу, публикует, какие ситуации в разных странах. Важно распространять профессиональные знания. Это получает огромный отклик в сентябре, когда люди возвращаются из отпусков. Мы получаем пациентов разных возрастов с экзотическими болезнями», – считает Владислав Жемчугов.

При выборе путешествия туристов останавливает цена, но не инфекция, рассказал в эфире радио Sputnik основатель туристического проекта Traveling Friends Олег Камнев.

«Наших туристов многое не волнует. Какая бы ни была тяжелая ситуация с запретом Египта, многие продолжают путешествовать. Таиланд, Индия пользуются большим спросом, хотя они большие рассадники инфекции. Когда туристы обращаются с просьбой подобрать тур, вопрос об инфекциях не стоит в принципе. Туроператор предоставляет памятку «мойте руки перед едой, можете воспользоваться медицинскими услугами и сделать прививки». Главное для наших туристов – дешевле и чтобы было солнышко. Непопулярный туризм часто переходит в формат индивидуального. В Африку вы не заедете просто так, если у вас нет санитарной книжки. Существуют страны, в которых рекомендовано быть привитыми, но это не значит, что вас не пустят на эту территорию. Многие живут на курортах в рамках одного отеля. В местах, где все развито с туристической точки зрения, за этим следят. Если путешествовать по стране, имеется риск. Русский «авось» – главный мотиватор при выборе путешествия. Останавливет цена, не прививка», – считает Олег Камнев.

Источник: https://ria.ru/radio/