Депутат Госдумы Иван Демченко: Семьям с детьми в 2025 году выделят 1,4 триллиона рублей из федерального бюджета...

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На встрече с избирателями в рамках региональной недели депутат Государственной Думы РФ Иван Демченко рассказал о выделении из федерального бюджета в 2025 году на выплаты единого пособия семьям с детьми рекордные 1,4 триллиона рублей. Это решение направлено на поддержку около 10 миллионов граждан, включая детей до 17 лет и беременных женщин.

На сегодняшний день Краснодарский край уже активно поддерживает семьи с детьми с помощью единого пособия. С начала этого года выплаты были назначены родителям более 406 тысяч детей и почти 11 тысячам беременных женщин. Ключевым условием для получения этой помощи является среднедушевой доход семьи, который не должен превышать 14 835 рублей в месяц.

«В следующем году размер пособия будет увеличен в соответствии с новым прожиточным минимумом (ПМ), установленным губернатором края. Так, ПМ на душу населения составит 17 024 рубля, а для трудоспособных жителей — 18 556 рублей. Для пенсионеров этот показатель составит 14 641 рубль, для детей — 16 513 рублей. Ежемесячное пособие на ребёнка будет выплачиваться в зависимости от уровня нуждаемости и величины прожиточного минимума для детей: это может быть как половина (50%), так и 75% или 100% ПМ. Аналогичным образом будут производиться выплаты женщинам, вставшим на учёт по беременности на ранних сроках, но их размер зависит от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения», - прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.