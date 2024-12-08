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В Российском парламенте отметили высокое качество законопроектной работы Правительства РФ

Так, министерства и ведомства предоставили все законопроекты точно в срок, в четыре раза снизилось число возвращенных на доработку документов, а всего с начала года принято более тысячи подзаконных нормативных актов – все без отклонений от планов-графиков.

 

Для повышения скорости разработки и согласования законопроектов планируется запустить государственную информационную систему "Нормотворчество", которая будет принята повсеместно уже в следующем году.

Система позволит нескольким участникам одновременно работать с проектом закона по аналогии с онлайн-системами работы над документами, но "внутри" информационного периметра правительства. Авторы смогут видеть замечания и правки друг друга, оперативно согласовывать возникающие при согласовании документов вопросы.

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Категория: Новости / Анонс событий

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