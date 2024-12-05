Депутат Госдумы Иван Демченко: Власти России поддержат программы добровольчества и волонтерские проекты

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Многочисленные механизмы поддержки добровольчества, волонтерских и некоммерческих организаций предусмотрены в рамках инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным национального проекта "Молодежь и дети". Он будет запущен в 2025 году. Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Государственной Думы Иван Демченко.

Сегодня в России более семи тысяч волонтеров, зарегистрированных в единой информационной платформе "Добро.РФ". Они участвуют в самом широком спектре важных мероприятий и инициатив – оказывают помощь семьям участников СВО и собирают гуманитарные грузы на передовую, поддерживают жителей новых российских регионов, занимаются программами инклюзивного образования, зоозащитой, поисковым движением, поддержкой оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Каждый, чье большое сердце требует такой отдачи, может найти дело по душе, отметил депутат Госдумы Иван Демченко.

Уходящий 2024-й стал Годом волонтерского движения в странах СНГ. Сотни российских добровольцев провели волонтерские миссии в Белоруссии, Египте, Армении, Абхазии, Индии, Кыргызстане, Монголии, Таджикистане и Азербайджане, показав – у доброты нет границ.