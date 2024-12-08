Иван Демченко: поддержка малого бизнеса – стратегический приоритет для развития экономики

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Депутат Государственной Думы Иван Демченко отметил важность поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) как ключевого элемента устойчивого экономического роста. По его словам, государство продолжает активно развивать меры, направленные на создание комфортных условий для работы предпринимателей.

В рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в ближайшие годы будет выделено значительное финансирование:

• в 2025 году – 59,86 млрд рублей,

• в 2026 году – 64,21 млрд рублей,

• в 2027 году – 53,73 млрд рублей.

Эти средства направят на реализацию ключевых инициатив. Среди них – компенсация затрат бизнесу на выплату купонного дохода по облигациям, субсидирование кредитных ставок для предоставления льготных займов, а также развитие современной инфраструктуры. Технопарки, промышленные площадки и бизнес-парки дадут предпринимателям доступ к инновационным и производственным мощностям.

Отдельное внимание уделено высокотехнологичным проектам, включая разработку и внедрение цифровых технологий, искусственного интеллекта и экологически чистых решений.

“Малый бизнес – это не только рабочие места, но и инновации, развитие регионов, вклад в экономику. Мы продолжаем активно работать, чтобы предприниматели имели доступ к необходимым ресурсам, поддержке и инфраструктуре”, – подчеркнул Иван Демченко.

Важным элементом поддержки остается деятельность Федеральной корпорации по развитию МСП, которая предоставляет гарантии и помогает бизнесу развиваться даже в сложных экономических условиях.

Депутат выразил уверенность, что благодаря этим мерам малое предпринимательство станет еще более устойчивым и будет вносить значительный вклад в экономическое развитие страны.