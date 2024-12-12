В Краснодарском крае пресечена незаконная перевозка крупной партии оружия и боеприпасов

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Около 2 тысяч патронов различного калибра, гранатометы и автоматы пытались провести приезжие из Московской области и Крыма.

По оперативной информации коллег из регионального УФСБ, госавтоинспекторы ОМВД России по Староминскому району совместно с сотрудниками уголовного розыска краевого главка на автодороге «Староминская – Азов» остановили автомобиль марки «Тойота Ленд Крузер» под управлением 49-летнего приезжего из Московской области.

В качестве пассажира в салоне иномарки находился 29-летний житель Республики Крым.

В кабине и багажнике автомобиля обнаружено около 2 тысяч патронов различного калибра, гранатометы и автомат Калашникова. Также из машины изъяты подложные госномера.

В настоящее время проводится проверка. Назначено проведение экспертиз.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю