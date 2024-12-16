Пошли выгуливать шубы!

/Культура/

Друзья, вот и у нас настоящая зима, южная такая, когда при +2, чувствуется как -7, снег летит параллельно земле, а дети уже потянулись за санками и ледянками, кататься на чуть присыпанных снегом спусках. В такую погоду, конечно лучше всего закутаться пледом дома, возле камина пить чай или глинтвейн и смотреть старые добрые фильмы или новые сериалы.

Но мы то с вами не такие, нам нужны яркие эмоции. Поэтому скорее читаем и выбираем куда выгуливать шубы.



Сначала идем всей семьей на главное событие выходных!

Открытие Центральной Ёлки в городе-герое Новороссийске!

14 декабря начало в 11:00

площадь у администрации города

Песни в исполнении талантливых артистов.

Весёлые игры и танцы для всей семьи.

Флешмоб Дедов Морозов и Снегурочек.

И, конечно, долгожданный момент — зажжение новогодней ёлки!

Мастер-класс «Елочная игрушка из старой лампочки «Снеговичок»

Близятся Новый год и Рождество! И, если праздничное настроение пока не наступило, есть возможность творить волшебство своими руками. Можно смастерить с детьми зимние поделки, которые украсят дом и создадут предпраздничную атмосферу!

14 декабря в Мастерской Красной Шапочки будем делать забавную елочную игрушку «Снеговичок» из старой лампочки.

Для изготовления понадобятся следующие материалы:

- стеклянная лампочка;

-ткань новогодней расцветки;

-клей полимерный;

-кружево;

-пайетки «снежинки»;

-атласная ленточка.

Здесь ждут всех для совместного творчества!

Новороссийская городская детская библиотека – филиал № 4

Начало в 12:00

А шубку можно выгулять вот например, в Италию. Старый дом.

ОН (АРМАНДО- писатель). ОНА ("ПРИНЦЕССА")

Ночная встреча перерастает в...спектакль про "качели отношений", про очередную попытку взаимодействия, про фанатизм, романтику и многое другое...мило, душевно, глубоко, местами смешно...такое только в "Парадоксе".

14 декабря 16.00 коворкинг "Place"



В субботу, смотрим и обсуждаем вместе с клубом предпринимателей «ДЕЛОВАР»,

фильм о бизнесе

«Основа?тель» (англ. The Founder) — художественный фильм режиссёра Джона Ли Хэнкока о жизни американского бизнесмена Рэя Крока с Майклом Китоном в главной роли

17:00 до 21:00

Советов 40



14.12 СУББОТА

Мойчай.ру

Творческий вечер под виниловые пластинки!

Попробуем сделать аппликации из опавших листьев, дополнив работу красками.

Музыка: новогодние композиции джазовых исполнителей.

Начало: 19:00



Давно хотела начать танцевать? Но нет партнёра?

В это воскресение, 15 декабря, сможешь реализовать мечту!

Школа танцев Sunday Jazz проводит открытый бесплатный урок по Solo Blues, танцу под блюзовую музыку.

Блюз - это женственность, легкость, эмоциональность, каприз, страсть, неопределенность, характер, душа, смех и слезы.

Блюз - это танец о себе и для себя. Приходи и станцуй свой блюз...

Начало в 12:00

15 декабр, в воскресенье, спешим на мастер-класс

«Новогодняя композиция из живого нобилиса»

ресторан «ВОДА&ВИНО»

Время: 12:00



15 декабря 15:00

Отчётный концерт муниципального духового оркестра

Художественный руководитель и дирижёр

Сергей Седов

В программе произведения отечественных и зарубежных композиторов.

Городской театр

Ул.Советов 53

Вход – свободный

Астрономический клуб с Алисой: путешествие к звёздам

Маяковский писал: "Ведь если звезды зажигаются, значит это кому-нибудь нужно?"

Хотите узнать больше о космосе и его тайнах?

Присоединяйтесь к Астрономическому клубу с Алисой!

В воскресенье, в 15:00 отправимся в увлекательное путешествие по просторам Вселенной.

Что вас ожидает:

вспомним, как представляли мир древние греки;

заново откроем гелиоцентрическую систему мира;

вспомним строение Солнечной системы;

рассмотрим законы Кеплера на простых примерах.



В Новороссийском историческом музее-заповеднике состоялась презентация выставки "Сказок новогодних торжество".

Каждый из нас с детства верит в новогоднее волшебство. Более 100 персонажей русских народных сказок в кукольном воплощении перенесут посетителей в мир новогодних чудес. Здесь интересно как детям, так и взрослым. Через куклу, её образ мы приобщаемся к культуре и истории костюма, к нравам, быту и традициям нашей Родины. Из утилитарного объекта – игрушки, кукла превратилась в синтетический вид искусства, воплотивший в себе скульптуру, живопись, графику, традиционные виды декоративно-прикладной деятельности. Самобытные герои экспозиции выполнены в различных техниках и материалах: от дерева, текстиля, папье–маше – до современных пластиков и фарфора. Каждая кукла уникальна и не имеет повторений, что делает экспозицию еще более интересной и ценной для посетителей. Дополняют выставку экспонаты из фондов музея-заповедника.

Выставка экспонируется до 19 января 2025года

Новороссийск, ул.Советов,58

Выставка «Путешествие по Азии»

Вдохновение, рожденное в цвете и форме.

На выставке можно познакомиться с творчеством художницы, искусствоведа и педагога — Светланы Левиной.

Светлана родом из Ярославля, где и начался ее путь в искусстве. Образование, полученное в Ярославском художественном училище и Академии художеств имени Ильи Репина в Санкт-Петербурге, стало основой ее мастерства.

Художница посвятила свою жизнь живописи, рисунку и композиции, создав около тридцати персональных выставок. Она — не только член Творческого Союза художников России, но и участник международных, всероссийских и региональных выставок, отмеченный множеством наград.

На выставке вы сможете увидеть уникальные работы, пропитанные глубокими эмоциями, философией и мастерством автора. Светлана пишет акварелью, реже темперой и маслом, считает, что если «сравнивать живопись с литературой, то акварель — это поэзия, а масло — проза».

Вход свободный ежедневно с 11:00 до 23:00

Геленджик Арена

г. Геленджик, Геленджикский проспект, 171



А еще, в школе рисования GRAFIKA

Рисуем картину на подарок или для дома бесплатно!

До конца декабря каждый может научиться рисовать с нуля в любом возрасте:

19 направлений обучения — рисуйте только то, что вы хотите;

приходите в любое время с 10:00 до 21:00 и оставайтесь столько, сколько пожелаете;

ничего покупать не нужно, все материалы предоставляются бесплатно;

классные преподаватели, которые помогут сразу исправить ошибки и поддержат в любом вопросе;

выставки, пленэры, смотры и ещё много крутых творческих мероприятий.