Пошли выгуливать шубы!
Друзья, вот и у нас настоящая зима, южная такая, когда при +2, чувствуется как -7, снег летит параллельно земле, а дети уже потянулись за санками и ледянками, кататься на чуть присыпанных снегом спусках. В такую погоду, конечно лучше всего закутаться пледом дома, возле камина пить чай или глинтвейн и смотреть старые добрые фильмы или новые сериалы.
Но мы то с вами не такие, нам нужны яркие эмоции. Поэтому скорее читаем и выбираем куда выгуливать шубы.
Сначала идем всей семьей на главное событие выходных!
Открытие Центральной Ёлки в городе-герое Новороссийске!
14 декабря начало в 11:00
площадь у администрации города
Песни в исполнении талантливых артистов.
Весёлые игры и танцы для всей семьи.
Флешмоб Дедов Морозов и Снегурочек.
И, конечно, долгожданный момент — зажжение новогодней ёлки!
Мастер-класс «Елочная игрушка из старой лампочки «Снеговичок»
Близятся Новый год и Рождество! И, если праздничное настроение пока не наступило, есть возможность творить волшебство своими руками. Можно смастерить с детьми зимние поделки, которые украсят дом и создадут предпраздничную атмосферу!
14 декабря в Мастерской Красной Шапочки будем делать забавную елочную игрушку «Снеговичок» из старой лампочки.
Для изготовления понадобятся следующие материалы:
- стеклянная лампочка;
-ткань новогодней расцветки;
-клей полимерный;
-кружево;
-пайетки «снежинки»;
-атласная ленточка.
Здесь ждут всех для совместного творчества!
Новороссийская городская детская библиотека – филиал № 4
Начало в 12:00
А шубку можно выгулять вот например, в Италию. Старый дом.
ОН (АРМАНДО- писатель). ОНА ("ПРИНЦЕССА")
Ночная встреча перерастает в...спектакль про "качели отношений", про очередную попытку взаимодействия, про фанатизм, романтику и многое другое...мило, душевно, глубоко, местами смешно...такое только в "Парадоксе".
14 декабря 16.00 коворкинг "Place"
В субботу, смотрим и обсуждаем вместе с клубом предпринимателей «ДЕЛОВАР»,
фильм о бизнесе
«Основа?тель» (англ. The Founder) — художественный фильм режиссёра Джона Ли Хэнкока о жизни американского бизнесмена Рэя Крока с Майклом Китоном в главной роли
17:00 до 21:00
Советов 40
14.12 СУББОТА
Мойчай.ру
Творческий вечер под виниловые пластинки!
Попробуем сделать аппликации из опавших листьев, дополнив работу красками.
Музыка: новогодние композиции джазовых исполнителей.
Начало: 19:00
Давно хотела начать танцевать? Но нет партнёра?
В это воскресение, 15 декабря, сможешь реализовать мечту!
Школа танцев Sunday Jazz проводит открытый бесплатный урок по Solo Blues, танцу под блюзовую музыку.
Блюз - это женственность, легкость, эмоциональность, каприз, страсть, неопределенность, характер, душа, смех и слезы.
Блюз - это танец о себе и для себя. Приходи и станцуй свой блюз...
Начало в 12:00
15 декабр, в воскресенье, спешим на мастер-класс
«Новогодняя композиция из живого нобилиса»
ресторан «ВОДА&ВИНО»
Время: 12:00
15 декабря 15:00
Отчётный концерт муниципального духового оркестра
Художественный руководитель и дирижёр
Сергей Седов
В программе произведения отечественных и зарубежных композиторов.
Городской театр
Ул.Советов 53
Вход – свободный
Астрономический клуб с Алисой: путешествие к звёздам
Маяковский писал: "Ведь если звезды зажигаются, значит это кому-нибудь нужно?"
Хотите узнать больше о космосе и его тайнах?
Присоединяйтесь к Астрономическому клубу с Алисой!
В воскресенье, в 15:00 отправимся в увлекательное путешествие по просторам Вселенной.
Что вас ожидает:
вспомним, как представляли мир древние греки;
заново откроем гелиоцентрическую систему мира;
вспомним строение Солнечной системы;
рассмотрим законы Кеплера на простых примерах.
В Новороссийском историческом музее-заповеднике состоялась презентация выставки "Сказок новогодних торжество".
Каждый из нас с детства верит в новогоднее волшебство. Более 100 персонажей русских народных сказок в кукольном воплощении перенесут посетителей в мир новогодних чудес. Здесь интересно как детям, так и взрослым. Через куклу, её образ мы приобщаемся к культуре и истории костюма, к нравам, быту и традициям нашей Родины. Из утилитарного объекта – игрушки, кукла превратилась в синтетический вид искусства, воплотивший в себе скульптуру, живопись, графику, традиционные виды декоративно-прикладной деятельности. Самобытные герои экспозиции выполнены в различных техниках и материалах: от дерева, текстиля, папье–маше – до современных пластиков и фарфора. Каждая кукла уникальна и не имеет повторений, что делает экспозицию еще более интересной и ценной для посетителей. Дополняют выставку экспонаты из фондов музея-заповедника.
Выставка экспонируется до 19 января 2025года
Новороссийск, ул.Советов,58
Выставка «Путешествие по Азии»
Вдохновение, рожденное в цвете и форме.
На выставке можно познакомиться с творчеством художницы, искусствоведа и педагога — Светланы Левиной.
Светлана родом из Ярославля, где и начался ее путь в искусстве. Образование, полученное в Ярославском художественном училище и Академии художеств имени Ильи Репина в Санкт-Петербурге, стало основой ее мастерства.
Художница посвятила свою жизнь живописи, рисунку и композиции, создав около тридцати персональных выставок. Она — не только член Творческого Союза художников России, но и участник международных, всероссийских и региональных выставок, отмеченный множеством наград.
На выставке вы сможете увидеть уникальные работы, пропитанные глубокими эмоциями, философией и мастерством автора. Светлана пишет акварелью, реже темперой и маслом, считает, что если «сравнивать живопись с литературой, то акварель — это поэзия, а масло — проза».
Вход свободный ежедневно с 11:00 до 23:00
Геленджик Арена
г. Геленджик, Геленджикский проспект, 171
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