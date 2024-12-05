Утвержден ГОСТ по охране школ и детских садов

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Росстандарт утвердил правила работы частных охранных предприятий на территории образовательных учреждений – новый ГОСТ начнет действовать с 1 января будущего года. Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Государственной Думы Иван Демченко.

Каждого родителя, бесспорно, волнует безопасность детей, когда они находятся в школе или детсаду, отметил парламентарий. Резонансные случаи нападений на образовательные учреждения, в том числе с жертвами, у всех на слуху и не могут не беспокоить. Поэтому установлены четкие правила организации постов охраны и порядок пропуска в здание.

Так, охранники должны иметь наручники и резиновые палки, документальное подтверждение физической подготовки. С ними отработают алгоритмы действий при нападении на учебное заведение или возникновение ЧС – без соответствующего документа просто не допустят на работу.

"Уверен, новые правила при неукоснительном их выполнении сделают получение образования еще более безопасным для наших детей", - подчеркнул депутат Госдумы Иван Демченко.