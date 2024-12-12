Через патриотическое воспитание детей можно влиять на родителей

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Пение гимна и поднятие флага в школах полезно не только для детей, но и для родителей. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказала депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. По ее словам, через патриотическое воспитание подрастающего поколения государство может влиять на родителей, прививая им аналогичные ценности.

"В школе понедельник начинается с поднятия флага и исполнения гимна – я вижу, как меняется мировоззрение детей. Мне кажется, что тема Конституции тоже должна в школах звучать серьёзнее, и через детей у нас будет возможность пообщаться с родителями, потому что ребёнок будет делиться с ними тем, что ему рассказали в школе. В одной школе в городе Шахты начали исполнять гимн на линейках ещё в 2011 году. А на уроках музыки начали учить слова. Потому что на линейке я увидела, что включается гимн, дети болтают, крутят головой, и родители делают то же самое. Когда через год на линейке дети стояли и пели, родители молча слушали. Когда мы прививаем детям любовь к государству и уважение к государственным символам, это распространяется на бабушек, дедушек, родителей", – считает Екатерина Стенякина.

В этом коллегу поддерживает депутат Госдумы От Краснодарского края Иван Демченко.