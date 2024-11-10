Развитие спорта обсудили в Темрюке

/Общество/

Двухдневная стратегическая сессия, посвященная развитию спорта в Темрюкском районе, прошла в спортивном комплексе "Олимп". Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Государственной Думы Иван Демченко.

Ее участниками стали более 60 тренеров, инструкторов, методистов, руководителей спортивных организаций и учреждений, которые обсудили актуальные вопросы и передовой опыт. Помимо теоретической части на сессии предусмотрена практическая, с конкретными показательными примерами.

Благодаря последовательной политики государства спорт и здоровый образ жизни играют всю большую роль в жизни миллионов россиян, в том числе жителей Краснодарского края и конкретном Темрюкского района.

Ежегодно выделяются значительные суммы на ремонт спортзалов в школах, открытие спортивных уличных площадок, сейчас в Темрюкском районе ведется строительство Центра единоборств и бассейна, продолжается капремонт спорткомплекса "Барс", а в ближайших планах – строительство многофункционального спортивного комплекса в Темрюке, перечислил депутат Госдумы Иван Демченко.

И похожая ситуация с динамичным развитием спортивной жизни практически в каждом муниципалитете Кубани.