Депутат Госдумы Иван Демченко в рамках региональной недели провел 6 ноября свой рабочий день в Анапе
О строительстве новых объектов, развитии территории, участии в программах рассказал глава курорта Василий Швец.
Иван Иванович также встретился с жителями города, которые внесли предложения: построить детский сад в станице Гостагаевской, отремонтировать Дом культуры в хуторе Усатова Балка, доработать нормативные акты и другие.
Активность земляков помогает в решении общих проблем. Совместная работа органов ТОС в Анапе дает свои результаты - новые спортплощадки, детские игровые зоны появляются в сельских округах муниципалитета.
Самые инициативные отмечены Законодательным Собранием края. Иван Демченко совместно с председателем кубанского парламента Юрием Бурлачко вручили награды активу квартальных комитетов.
С радостным событием парламентарии поздравили участников локальных воин.
Общественной организации инвалидов войны в Афганистане «Инвалиды войны» выделено новое помещение, где будут проводить занятия по военной подготовке и тематические мероприятия.
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