Работники предприятий смогут устроиться на полный день в случае эвакуации при ЧС

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Комитет Государственной Думы по труду и социальной политике утвердил поправки в Трудовой кодекс о трудоустройстве сотрудников, вынужденно покинувших территорию в экстренном массовом порядке. Законопроект будет рассмотрен парламентом на днях.

Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Государственной Думы Иван Демченко.

В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, стихийных бедствий и других экстренных ситуаций Правительство России сможет принять оперативные решения для регулирования трудовых взаимоотношений. Это позволит обеспечить бесперебойную работу организаций и трудоустроить временно покинувшие территории работников. Они, например, получат право устроиться на работу в другую организацию на полную ставку.

Государственная Дума на постоянной системной основе работает над совершенствованием трудового законодательства и обеспечением закрепленных трудовых прав россиян, а также их социальных гарантий, подчеркнул депутат Иван Демченко.