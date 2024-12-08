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Благодаря программе "Инициативное бюджетирование" в Варениковской появился "Шахматный скверик"

"Шахматный скверик" открылся в станице Варениковской Крымского района – любители этой интеллектуальной игры смогут собираться здесь, чтобы проводить время за любимым занятием. Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Государственной Думы Иван Демченко.

 

Помимо шахматных столов в благоустроенном сквере установлены столы для армрестлинга, настольного тенниса, а для отдыха станичников – лавочки и урны. На территории высажены туи.

Благоустроенный "Шахматный скверик" около спортивного комплекса станицы Варениковской появился благодаря программе инициативное бюджетирование – сами жители выбрали объект и место его установки, подчеркнул депутат Госдумы Иван Демченко.

Всего по инициированной Губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым программе в Крымском районе реализуются восемь объектов.

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Категория: Новости / Общество

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