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Благодаря нацпроекту в станице Мингрельской реконструировали сквер

Обновленный сквер открыт в центре станицы Мингрельской Абинского района. Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Государственной Думы Иван Демченко.

 

Масштабная реконструкция прошла благодаря поддержке федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", инициированного Президентом Владимиром Владимировичем Путиным нацпроекта "Жилье и городская среда", подчеркнул парламентарий.

Здесь появились новая игровая площадка, зона для тренировок и занятий спортом, установлены скамейки о освещение, обустроены цветочные клумбы и обустроены пешеходные дорожки.

"Современное общественное пространство, бесспорно, станет любимым местом отдыха жителей станицы Мингрельской всех возрастов – занятие по душе здесь найдут и молодые родители, и подростки, и люди пожилого возраста", - подытожил депутат Госдумы Иван Демченко.

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Категория: Новости / Общество

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