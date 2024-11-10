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После капремонта в Крымске открылся спортзал 

Обновленный спортзал открылся в Крымске – работы по капитальному ремонту здесь продолжались несколько месяцев. Рабочие заменили окна, отремонтировали потолок, стены и полы, крышу, сам зал для занятий оборудовали специальным мягким покрытием.

Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Иван Демченко.

На торжественной церемонии открытия юные воспитанники спортивной школы № 2 продемонстрировали свои достижения. Здесь проходят бесплатные занятия по боксу, тхэквондо, спортивной борьбе, сумо, рукопашному бою и другим видам спорта.

Также в этом году в Крымском районе построен спортзал в поселке Виноградном, продолжаются работы по строительству спортивных площадок в хуторе Даманка и селе Мерчанском, капитально отремонтирован зал на улице Родниковой в Крымске, близятся к завершению работы в зале станицы Нижнебаканской.

"Доступный спорт – залог здоровья подрастающего поколения", - подчеркнул депутат Государственной Думы Иван Демченко.

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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