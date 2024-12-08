В поселке Стрелка  Темрюкского района благоустроили стадион - депутат Госдумы Иван Демченко 

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Это стало возможным благодаря победе в конкурсе местных инициатив. Инициативное бюджетирование, как поясняет депутат, позволяет реализовать те проекты, которые важны для жителей.

Именно они выбирают, куда направить средства бюджета в первую очередь. Победа в конкурсе предусматривает выделение средств из краевого бюджета на реализацию проекта.

На благоустройство стадиона выделено 4,34 млн рублей, за эти средства осуществили устройство беговых дорожек, нанесли разметку, установили трибуны и урны.

Дополнительно за счет средств бюджета поселения и района построили парковку и подъездную дорогу к спортивному объекту.

Как отметил Иван Демченко, команда муниципалитета взяла правильный курс на развитие своей территории.