В России создадут календарный план занятий в детских лагерях

/Спорт и туризм/

Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий создать единую программу воспитательной работы в детских лагерях отдыха – по ней будут работать воспитатели и вожатые по всей стране.

Особое внимание в ней уделено традиционным духовно-нравственным ценностям. Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Иван Демченко.

В обязательном порядке в единую программу включены родительские дни, знакомство ребят с великими произведениями русской и мировой культуры, совместный просмотр фильмов, военно-патриотические и спортивные мероприятия.

Ключевая цель – воспитание в подрастающем поколении любви к большой Родине, трудолюбия, чувства товариществ и бережного отношения к традициям нашей страны, подчеркнул депутат Государственной Думы Иван Демченко.