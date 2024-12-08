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В России создадут календарный план занятий в детских лагерях

Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий создать единую программу воспитательной работы в детских лагерях отдыха – по ней будут работать воспитатели и вожатые по всей стране.

 

Особое внимание в ней уделено традиционным духовно-нравственным ценностям. Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Иван Демченко. 

В обязательном порядке в единую программу включены родительские дни, знакомство ребят с великими произведениями русской и мировой культуры, совместный просмотр фильмов, военно-патриотические и спортивные мероприятия.

Ключевая цель – воспитание в подрастающем поколении любви к большой Родине, трудолюбия, чувства товариществ и бережного отношения к традициям нашей страны, подчеркнул депутат Государственной Думы Иван Демченко.

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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