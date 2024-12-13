/Спорт и туризм/

Спортсмены с ОВЗ соревновались в силе на соревнованиях по пауэрлифтингу на заключительном этапе Спартакиады «Мир без границ»

29 ноября в Крымске 7-й завершающий этап Спартакиады «Мир без границ» 2024 года, организатором которой уже который год выступает общественная организация «Мир без границ». На открытии соревнований по пауэрлифтингу присутствовали: заместитель главы МО Крымский район Сергей Гричаненко, представитель по связям с органами власти АО «КТК-Р» Екатерина Демченко, председатель ООКК «Мир без границ» Виталий Козырев, начальник управления по физической культуры и спорта Крымского района Елена Мартыненко.

Главный судья соревнований – заслуженный тренер РФ, тренер спортивной сборной команды Краснодарского края по пауэрлифтингу Юрий Шкабарня. В соревнованиях приняли участие более 50-ти спортсменов из 13-ти муниципалитетов Кубани. Новороссийские спортсмены успешно выступили в своих категориях, завоевав 2 серебряные и одну бронзовую медали. Максим Емельянов занял II место в категории до 54 кг., Влад Бирюков занял II место в категории до 65 кг. (оба спортсмена из центра «Мир без границ»), Вера Трачук из клуба "Второе дыхание" заняла III место среди женщин в категории 79+ кг.. Наградной материал и подарки для участников предоставлены генеральным партнером Спартакиады АО "КТК-Р".

Просмотров: 343 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Спорт и туризм

Добавить комментарий

Последние новости

Спортсмены с ОВЗ соревновались в силе на соревнованиях по пауэрлифтингу на заключительном этапе Спартакиады «Мир без границ»

В Краснодарском крае пресечена незаконная перевозка крупной партии оружия и боеприпасов

Через патриотическое воспитание детей можно влиять на родителей

Иван Демченко: снижение инфляции и ключевой ставки – приоритет для экономики России

Иван Демченко: поддержка малого бизнеса – стратегический приоритет для развития экономики