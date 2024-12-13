Спортсмены с ОВЗ соревновались в силе на соревнованиях по пауэрлифтингу на заключительном этапе Спартакиады «Мир без границ»

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29 ноября в Крымске 7-й завершающий этап Спартакиады «Мир без границ» 2024 года, организатором которой уже который год выступает общественная организация «Мир без границ». На открытии соревнований по пауэрлифтингу присутствовали: заместитель главы МО Крымский район Сергей Гричаненко, представитель по связям с органами власти АО «КТК-Р» Екатерина Демченко, председатель ООКК «Мир без границ» Виталий Козырев, начальник управления по физической культуры и спорта Крымского района Елена Мартыненко.

Главный судья соревнований – заслуженный тренер РФ, тренер спортивной сборной команды Краснодарского края по пауэрлифтингу Юрий Шкабарня. В соревнованиях приняли участие более 50-ти спортсменов из 13-ти муниципалитетов Кубани. Новороссийские спортсмены успешно выступили в своих категориях, завоевав 2 серебряные и одну бронзовую медали. Максим Емельянов занял II место в категории до 54 кг., Влад Бирюков занял II место в категории до 65 кг. (оба спортсмена из центра «Мир без границ»), Вера Трачук из клуба "Второе дыхание" заняла III место среди женщин в категории 79+ кг.. Наградной материал и подарки для участников предоставлены генеральным партнером Спартакиады АО "КТК-Р".