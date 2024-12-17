В Славянске-на-Кубани прошел VII-й этап Спартакиады «Мир без границ» для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья

/Спорт и туризм/

В соревнованиях по настольному теннису приняли участие 101 человек из 12-ти муниципальных образований края и города Керчь Республики Крым.

Победителями и призерами в своих категориях стали:

I место: Титарев Владимир (г. Керчь Республика Крым), Протасов Роман (г. Краснодар), Семенов Борис ( г. Горячий Ключ), Богданова Юлия

(Староминский район), Татаркина Елена (Славянский район), Епишкина Елена (г. Краснодар), Наточий Тимур (Славянский район), Ноздрюхина Ирина (г. Краснодар), Столпец Сергей (г. Новороссийск), Адажиу Екатерина (г. Новороссийск).

II место:

Рубцов Артем (Белореченский район), Лапченко Сергей (г. Краснодар), Головко Родион (Славянский район), Павлюкова Наталья (Славянский район), Пестеха Любовь (г. Краснодар), Коптилова Светлана (Красноармейский район), Лапердин Владимир (г. Геленджик), Цветкова Елизавета (Староминской район), Сложеницын Сергей (г. Новороссийск), Перевалова Татьяна (Крымский район).

III место: Мангуш Юрий (Красноармейский район), Дахновский Андрей (Крымский район), Галась Артем (Староминской район), Лунина Оксана1 (Крымский район), Брижинова Ирина (Северский район), Фекетей Светлана (г. Керчь), Марков Роман (г. Новороссийск), Мауран Анна (Славянский район), Жарков Владимир (Крымский район), Кадырова Валентина (г. Новороссийск).

Кроме наград победителям и призерам соревнований все спортсмены получили памятные подарки от компании «КТК-Р».