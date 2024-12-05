Молодежный фестиваль, открытие набережной, ремонт водовода. Главные события недели

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Депутат Государственной Думы Иван Демченко предложил читателям своего телеграм-канала обсудить самые значимые и яркие события минувшей недели в избирательном округе, поделившись впечатлениями и мнением в комментариях. Сам парламентарий перечислил несколько новостей из жизни округа.

Продолжается строительство тоннеля под железнодорожными путями, который соединит микрорайон Кубрис с остальным Славянском-на-Кубани. Несколько лет местные жители были "отрезаны" от города, а на железнодорожном переезде постоянно образовывались крупные пробки. Средства на строительство тоннеля выделены в рамках региональной государственной программы. Работы завершат к 2025 году, создав безопасное прямое сообщение между микрорайоном Кубрис и центром города.

Благоустроенная набережная открылась в Крымске - долгожданное событие стало настоящим праздником для местных жителей, пришедших на него целыми семьями. Это не просто уютные дорожки на берегу Адагума, но уличные кафе и детские площадки, беседки, зеленые зоны, тренажеры для занятия спортом. Новое общественное пространство, уверен, станет точкой притяжения и любимым местом активного отдыха для сотен крымчан. «Напомню, что благоустройство набережной прошло в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" - отметил депутат Госдумы.

В мэрии Анапы прошло первое заседание президентов школ – для десятков мальчишек и девчонок выборы лидеров школьного самоуправления стали первым серьезным опытом презентации себя и собственной программы, активного участия в общественной жизни. Даже те, кто в итоге не стал президентом школы, получили важные уроки, которые, бесспорно, пригодятся им во взрослой жизни. Собравшись вместе, ребята выбрали председателя ученического совета города-курорта – им стала ученица школы № 9 София Наточий.

Фестиваль "Форума успеха" прошел 1 ноября в центре Абинска. Команды нескольких городских школ и техникума смогли не только показать свои умения и знания, но и попробовать себя в профессии пожарного, медицинского работника, спасателя, повара, познакомились с 3D-моделированием и сыграли в военно-тактический "Лазертак". Полезный и увлекательный фестиваль проведен на средства гранта Губернатора Кубани.

Внеплановые ремонтно-восстановительные работы завершены на водоводе в Темрюкском районе. Трубам на участке РЧВ "Фонталовская" около полувека, за это время они полностью износились – коммунальным предприятием принято решение об их замене для предотвращения возможных внештатных ситуаций в будущем. «Оперативно отремонтированный водовод теперь многие годы должен радовать жителей района бесперебойной работой.» - прокомментировал Иван Иванович.