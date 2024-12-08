Депутат Демченко отметил успехи российской экономики

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Начиная с 2022 года российская экономика, находясь под беспрецедентным санкционным давлением со стороны коллективного Запада, не только выстояла, но и уверенно развивается. По темпам роста мы даже опережаем многие страны Евросоюза. Об этом на инвестиционном форуме "Россия зовет!" заявил Президент Владимир Владимирович Путин.

"Трудно не согласится со словами национального лидера, которые подтверждены реальными цифрами и результатами. Примечательно, что наибольший рост демонстрируют не сырьевые отрасли, а секторы с высокой добавленной стоимостью, промышленность, обрабатывающее производство. Введенные против российских компаний и предприятий санкции стали стимулом для переформатирования собственных мощностей, начала производства собственной высокотехнологичной продукции, поиска новых партнеров в мире – интерес к сотрудничеству проявляют многие страны Азии, Латинской Америки, Африки", - прокомментировал заявление Президента депутат Государственной Думы Иван Демченко.

Парламентарий подчеркнул, что произошло структурное изменение российской экономики, которая благодаря грамотно выстроенной руководством страны стала более суверенной и устойчивой.