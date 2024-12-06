Награждение здравниц Анапы, помощь Донбассу и строительство Центра единоборств – главные события недели

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Продолжающееся строительство Центра единоборств в Темрюке, открытие мемориальной доски генералу Александру Лучинскому в Крымском районе, помощь Донбассу от волонтеров из Абинска, награждение здравниц и отелей Анапы и помощь пострадавшим от террористической атаки киевского режима в Славянском районе стали главными событиями минувшей недели в избирательном округе. Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Государственной Думы Иван Демченко.

В микрорайоне Правобережный Темрюка продолжается строительство Центра единоборств – сейчас рабочие устанавливают наружные стены и парапеты, монтируют оконные блоки и металлоконструкции. Завершение строительства запланировано на 2025 год, работы идут по плану. В Центре единоборств предусмотрены, помимо большого зала для тренировок по самбо, борьбе и дзюдо, комфортные раздевалка и душевые, тренерская, кабинеты и гардероб.

Мемориальную доску памяти командира 128-й гвардейской горнострелковой Туркестанской дивизии, Героя Советского Союза, генерала армии Александра Александровича Лучинского открыли в школе № 4 села Мерчанского в Крымском районе. Она стала подарком школьникам от Российского военно-исторического общества ко Дню полного освобождения Краснодарского края от захватчиков. Под его командованием дивизия участвовала в обороне и наступательном этапе битвы за Кавказ, в том числе освобождении Кубани от оккупантов.

На прошлой неделе Славянский район подвергся террористической атаке киевского неонацистского режима – системой ПВО сбиты беспилотные летательные аппараты, обломки упали во двор частных домов. Глава муниципалитета Роман Синяговский и представители экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия, сотрудники администрации зафиксировали причиненный ущерб, готовятся сметы по ремонту. Власти окажут помощь в самые кратчайшие сроки – вопрос стоит на контроле, отметил депутат Госдумы.

11 здравниц и отелей Анапы стали победителями краевого конкурса "Курортный Олимп". Лидеров индустрии наградили Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель Законодательного собрания Юрий Бурлачко. Отрадно, что анапские предприятия туристической индустрии ежегодно показывают высокий уровень профессионализма и готовности принять отдыхающих на самом высоком уровне, предоставить им разнообразный и качественный спектр услуг.

Общественные и волонтерские организации Абинского района приняли активное участие в отправке в ДНР очередной партии гуманитарной помощи. Так, Совет многодетных семей передал донбасским малышам игрушки и детские вещи.

"Неоднократно подчеркивал – очень важно проводить системную и постоянную работу по направлению гуманитарных грузов нашим бойцам на передовой и остающихся под обстрелами жителям новых российских регионов. Так мы объединяем свои силы в помои защитникам - за ними стоит вся огромная и дружная Россия!", - подчеркнул депутат Государственной Думы Иван Демченко.