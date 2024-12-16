Диетолог – о пользе сельди: много омега-3, белка, кальция и мало жира

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Сельдь – полезный продукт, как в повседневной жизни, так и в праздничные дни. В чем ценность этой рыбы, рассказала врач-диетолог Анна Белоусова.

Сельдь – очень интересный продукт, уверена врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова. В интервью радио Sputnik она рассказал о полезных свойствах рыбы и о том, как правильно ее выбирать.

"Сельдь – это морская рыба, которая относится к полужирным сортам и содержит достаточно большое количество полиненасыщенных жирных кислот. При этом самого жира, как такового, в сельди не так много, как, допустим, в палтусе или в масляной рыбе, поэтому она относится именно к полужирным сортам. Рыба морская, а значит содержит хороший полноценный белок, легко доступный для человека, и обязательно кальций. Вообще, мы всю морскую рыбу рассматриваем как источник кальция, почти наравне с молочными продуктами, что очень важно для здоровья женщин", ? уточнила Анна Белоусова.

По мнению диетолога, когда мы думаем о сельди, то представляем, в первую очередь, соленую рыбу. А тут уже есть подводные камни, поскольку в таком виде рыба рекомендована не всем.

"Люди, которым требуется ограничение соли, селедкой злоупотреблять не должны. Ограничение по соли нужно, например, при гипертонии, некоторых почечных заболеваниях и, если есть отеки любого характера: эндокринные, сердечные. При лишней массе тела сельдь также стоит ограничить, потому что, когда надо сбросить вес, мы стараемся соль держать под контролем и ограничиваем ее не только за счет досаливания в тарелке, но и за счет соленых продуктов. Поэтому, если очень хочется сельди, а соль по здоровью ограничена, то нужно предварительно вымочить рыбу в воде или в молоке, разницы нет. Ну, а со свежей сельдью можно поступать также, как с любой другой рыбой ? запекать, отваривать или жарить", ? советует Анна Белоусова.

Если, например, для новогоднего стола вы решили выбрать сельдь целиком, то важно обратить внимание на некоторые нюансы, добавляет диетолог.

"Если сельдь продается с головой, то обратите внимание на глаза ? мутных желтых глаз быть не должно. Как не должно быть на рыбе и какого-то налета. Если сельдь уже в соленом виде, то, несмотря на это, она не должна быть склизкая, как будто в какой-то слизи. Также сельдь не должна иметь буроватых пятен ни в области спинки, ни в области живота, потому что, к сожалению, недостаточную свежесть рыбы очень просто замаскировать солью. Поэтому внимательно отнеситесь к выбору сельди и обращайте внимание на все нюансы, поскольку рыбное отравление – это достаточно серьезно, и не надо рисковать в Новый год", ? предупредила в заключении Анна Белоусова.

Источник: радио Sputnik