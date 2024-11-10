Поддержка русского языка, АПК и дорожной сети – новые поправки в бюджет России

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Фракция "Единая Россия" после консультаций с Правительством РФ внесла ко второму чтению поправки в проект бюджета страны на 2025 год и плановый период ближайших трех лет. Дополнительное финансирование предлагается выделить на ряд стратегических для государства программ. Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Иван Демченко.

Бюджет на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов – основной финансовый документ страны, поэтому он требует серьезного анализа и детальной проработки каждого раздела как доходной части, так и расходов. Так, на комплексное развитие сельских территорий дополнительно предлагается выделить еще более 7 млрд рублей, еще 13 млрд добавят на программу льготного лизинга для АПК, на развитие региональной дорожной сети "Единая Россия" предлагает добавить 60 млрд рублей.

Значительно предлагается увеличить финансирование капитального ремонта спортивных учреждений, прежде всего в сельской местности, развитие инфраструктуры детского оздоровления и отдыха, программу реабилитации лиц с инвалидностью, перечисляет депутат Госдумы Иван Демченко.

Важная поправка – выделение 1,6 млрд рублей на поддержку обучения русскому языку в дружественных нашей стране государствах. Для этого издадут 200 тысяч школьных учебников русского языка и проведут подготовку иностранных педагогов.